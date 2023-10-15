Для Израиля компромиссных вариантов нет

Когда Израиль упрекают в отсутствии переговоров между Израилем и ХАМАСом, то это полный абсурд.

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Цви Зильбер / Главред

Для ХАМАС нападение на Израиль – это главное обоснование своего существования. Если вы посмотрите хартию ХАМАС, то там это, в общем-то, и прописано.

Дело в том, что ХАМАС в последние годы очень усиленно маскировался. Во-первых, он добился того, что его начали называть "палестинским национальным движением". Но это никакое не национальное движение – это исламисты, по своей идеологии "братья-мусульмане". Когда в палестинской автономии провели более-менее прозрачные выборы, на них действительно победил ХАМАС, но после этого ХАМАС совершил военный переворот в Газе. То есть он просто устранил все институты палестинской автономии и установил собственную диктатуру, после чего Газа, в общем-то, превратилась в террористический анклав, цель которого нападать на Израиль.

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Вот это культивирование беженства, несчастного, неграмотного, безработного и беспомощного населения, которому не дают ничем заниматься, кроме войны и террора – это и есть ХАМАС. Почему они выиграли выборы? Потому что ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины". – Главред) с точки зрения коррупции оказался гораздо хуже – в свое время Арафат перешел к откровенному воровству, и даже когда он умер, то несколько дней это держали в секрете, потому что делили деньги между его вдовой и всеми остальными.

"ХАМАС" существует для того, чтобы нападать на Израиль, но другое дело, что он затаился. Он, конечно, время от времени устраивал всякие обстрелы, но Израиль относился к этому, как к некоему такому контексту, мол, у нас есть Газа, которая раз в год-полтора устраивает нам на несколько дней, как говорили в Одессе, кипиш, но у нас отличное ПВО, "Железный купол", и мы защищаем своих граждан. Они начинают бомбить нас [Израиль], у нас где-то 1, 2, 3, 5 погибших, мы наносим ответный удар – у них 500-1000 погибших. И на этом они успокаиваются, прибегают международные посредники и находят какой-то общий знаменатель для того, чтобы сделать передышку.

У Израиля с ХАМАСом очень длинная история. У нас была "Худна", "Тахадия" – исламские термины из Корана, некие виды перемирия, потому что они должны были найти религиозное обоснование того, почему они посмели пойти на перемирие с врагом ислама. Соответственно, "Худна" – это перемирие, которое заключил пророк Мухаммад с Мединой, у которой были очень сильная армия и власть. После перемирия они ослабли, отправили войско в другое место, соответственно, он набрался сил, напал и захватил Медину, когда она была беззащитной. Вот это была "Худна", то есть тактическое перемирие для того, чтобы потом напасть и разгромить врага. Израиль был готов и на "Худну", и на "Тахадию". И, разумеется, никакого политического процесса между Израилем и ХАМАСом не было и быть не может.

Поэтому когда Израиль упрекают в отсутствии переговоров между Израилем и ХАМАСом, то это полный абсурд. Нельзя вести переговоры с организацией, цель которой тебя уничтожить - здесь не может быть никаких средних, компромиссных вариантов.

Кто такой Цви Зильбер Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Цви Зильбер, специально для Главреда

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