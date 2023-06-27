УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Для чего Пригожину Лукашенко

Виктор Андрусив
27 июня 2023, 19:20
73
Расстояние между Минском и Москвой - 718 км. За день в рф Пригожин прошел 400 км.
Для чего Пригожину Лукашенко
Андрусив объяснил, для чего Пригожину Лукашенко / коллаж: Главред, скриншот: видео

Что ж, давайте повыкладываем пазлы.

1. Путин выступил и обосрался. Почему, собственно, он выступал? Потому что ситуация породила страх в обществе. И целый блок вопросов. Первое, уровень защищенности. Оказалось, что можно промаршировать страну, занимать без боя города, сбивать самолеты, и никто не мог этого остановить. Второе - ответственность. Оказывается, за это все - не будет никакой ответственности. Ни физической - "мочить в сортире", ни юридической. Убиваешь 13 пилотов и уходишь себе прочь. Третье, оказалось, что "всемогущий царь" не смог ничего противопоставить своему бывшему повару. Оказалось, что на протяжении долгого времени дебоширства Пригожина - Путин ничего не делал. А когда повар попер на Москву - сделал заявление и убежал.

Ни на что из этого Путин не ответил. Хотя смысл выступления мог быть только в этом. Это выступление на самом деле будет иметь еще худшие последствия, чем его отсутствие.

видео дня

2. Пригожин и Вагнер в Беларуси. Расстояние между Минском и Москвой - 718 км. За день в рф Пригожин прошел 400 км. Ситуация в Беларуси намного хуже, чем в РФ. По той простой причине, что у них существует немало субъектов, способных заменить бацьку. Оппозиция слабая, но организованная. Протестный потенциал велик.

Теперь смотрим на такую историю. ВСУ прорывают фронт и наносят удары, как и предполагал Пригожин. Шойгу и Герасимов не уволены. Много погибших, или попадают в котел. Путин и "друзья" являются фактически виновными в этом. Какие действия Пригожина? Другой сценарий. Белорусы снова раскатываются. Для чего Пригожину бацька? Он может его сбросить еще легче, чем напугал Путина. А тогда начать поход на рф, имея все ресурсы Беларуси. Фантастика? А то, что произошло в субботу, для вас таким не было?

В конце концов, опрос Икар показывает, что 50% россиян считают, что своей критикой Пригожин хотел исправить ошибки в войне.

3. И еще одна ситуация является очень сложной для Путина. Оставить Шойгу - повесить на себя ответственность за любой кризис на фронте. Потому что провал на фронте становится провалом Путина, который оставил Шойгу. Не оставить - дополнить и так чашу несправедливости ненаказанного бунта Пригожина и выполнить его требование. Фактически, проявить еще одну слабость.

Как я говорил, в рф только все начинается.

Источник

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Александр Лукашенко Евгений Пригожин Виктор Андрусив
Реклама

Главное за день

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:46 Синоптик
Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:22 Украина
"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

16:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:46

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:39

Почему нельзя 28 июня выходя из дома смотреть сразу на небо: приметы и запреты дня

19:20

Прекращение выплаты пенсий на карточку: кто из украинцев под угрозой

19:20

Для чего Пригожину Лукашенкомнение

19:17

"Забор есть, ставьте палатки": Лукашенко рассказал о лагерях для "вагнеровцев"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:02

Одежда будет безупречно чистой: 5 лучших способов, как убрать белые разводы после стирки

18:30

Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

18:08

Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

18:04

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

Реклама
17:50

Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

17:43

"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

17:32

Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

17:22

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:19

Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

17:05

Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

16:57

Юная жена Остапчука показала, как романтично проводит с ним время

16:48

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

16:45

Чмерковский плакал: жена танцора показала свои родыВидео

16:40

Россию "зачистят" от ядерного оружия: эксперт о сценарии начала РФ атомной войны

16:24

Передадут "бесценный опыт": Лукашенко обрадовался "вагнеровцам" в Беларуси

Реклама
16:10

Завораживающая оптическая иллюзия: нужно найти милую панду

16:08

Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебелиВидео

16:07

Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног

16:05

Экс-депутат Госдумы объяснил, когда ополченцы из РДК и Легиона пойдут на МосквуВидео

16:00

Мощная интуиция: три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

15:45

"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

15:29

Когда лучше всего пить молоко: сведения о белом лакомстве наверняка удивят

15:24

Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в УкраинуВидео

15:18

Угрозы ударов РФ по странам НАТО: экс-депутат Госдумы объяснил шантаж ПутинаВидео

15:09

Как быстро почистить картошку от грязи: хитрости, которые облегчат вам жизнь

14:56

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:55

Пока Кейт не видит: принц Уильям крепко обнимался с "перчинкой" из Spice GirlsВидео

14:41

Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

14:17

"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

14:12

"Остановили гражданскую войну": Путин выдал заявление о "спасении" РФ

14:09

Путин не преступник, а Украина – не суверенна: Орбан опозорился галиматьей

13:49

Сантехники показали, что делать, если забит слив: простота способа удивляет

13:29

"Вагнер" передает тяжелое вооружение армии Минобороны РФ - росСМИ

13:25

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

13:04

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

Реклама
12:58

Игровая зависимость в Украине не носит массового характера — первое исследование под эгидой МинздраваФото реклама

12:56

Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"

12:31

Беларусь нужна Пригожину для транзита: эксперт назвал цель главаря ЧВК Вагнера

12:22

Лобода после харьковского скандала извинилась перед подростком с плакатомВидео

12:19

Загадка советских поездов: почему вагоны были зелеными, а крыши серыми

11:45

Гороскоп на завтра 28 июня 2023: Овну – изменения, Раку - противостояние

11:45

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

11:36

ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

11:14

"Кукла": дочь Кошевого томно надула губы на камеру

11:05

"30 лет готовлюсь к войне": Лукашенко заявил, что привел армию в боевую готовность

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять