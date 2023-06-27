Расстояние между Минском и Москвой - 718 км. За день в рф Пригожин прошел 400 км.

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Андрусив объяснил, для чего Пригожину Лукашенко / коллаж: Главред, скриншот: видео

Что ж, давайте повыкладываем пазлы.

1. Путин выступил и обосрался. Почему, собственно, он выступал? Потому что ситуация породила страх в обществе. И целый блок вопросов. Первое, уровень защищенности. Оказалось, что можно промаршировать страну, занимать без боя города, сбивать самолеты, и никто не мог этого остановить. Второе - ответственность. Оказывается, за это все - не будет никакой ответственности. Ни физической - "мочить в сортире", ни юридической. Убиваешь 13 пилотов и уходишь себе прочь. Третье, оказалось, что "всемогущий царь" не смог ничего противопоставить своему бывшему повару. Оказалось, что на протяжении долгого времени дебоширства Пригожина - Путин ничего не делал. А когда повар попер на Москву - сделал заявление и убежал.

Ни на что из этого Путин не ответил. Хотя смысл выступления мог быть только в этом. Это выступление на самом деле будет иметь еще худшие последствия, чем его отсутствие.

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2. Пригожин и Вагнер в Беларуси. Расстояние между Минском и Москвой - 718 км. За день в рф Пригожин прошел 400 км. Ситуация в Беларуси намного хуже, чем в РФ. По той простой причине, что у них существует немало субъектов, способных заменить бацьку. Оппозиция слабая, но организованная. Протестный потенциал велик.

Теперь смотрим на такую историю. ВСУ прорывают фронт и наносят удары, как и предполагал Пригожин. Шойгу и Герасимов не уволены. Много погибших, или попадают в котел. Путин и "друзья" являются фактически виновными в этом. Какие действия Пригожина? Другой сценарий. Белорусы снова раскатываются. Для чего Пригожину бацька? Он может его сбросить еще легче, чем напугал Путина. А тогда начать поход на рф, имея все ресурсы Беларуси. Фантастика? А то, что произошло в субботу, для вас таким не было?

В конце концов, опрос Икар показывает, что 50% россиян считают, что своей критикой Пригожин хотел исправить ошибки в войне.

3. И еще одна ситуация является очень сложной для Путина. Оставить Шойгу - повесить на себя ответственность за любой кризис на фронте. Потому что провал на фронте становится провалом Путина, который оставил Шойгу. Не оставить - дополнить и так чашу несправедливости ненаказанного бунта Пригожина и выполнить его требование. Фактически, проявить еще одну слабость.

Как я говорил, в рф только все начинается.

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