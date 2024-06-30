Байден на данный момент проигрывает не только свои президентские выборы, а создает проблемы партии на выборах сенаторов, губернаторов и членов Палаты представителей.

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Джо Байден проиграл дебаты Трампу / Колаж: Главред, фото: Белый дом

Если выборы в США состоялись бы в ближайший вторник, на них победит Трамп. Здесь не в общих опросах дело, потому что они лишь вымеряют общую общественную температуру, а в 7 "шатких штатах", которые будут полностью определять финальную картину избирателей. Так вот, на данный момент Трамп лидирует в 5 из 7 этих шатких штатов.

Итак, ключевая борьба будет идти за такие штаты, как Аризона (11 выборщиков), Джорджия (16), Мичиган (15), Невада (6), Северная Каролина (16), Пенсильвания (19), Висконсин (10). Именно они определят, кто займет пост Президента США.

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Байден на данный момент проигрывает не только свои президентские выборы, а создает проблемы партии на выборах сенаторов, губернаторов и членов Палаты представителей, которые пройдут также в этом ноябре. Поэтому такой вселенский гул среди партийного истеблишмента и их аналитического пула.

Но для Байдена еще не все потеряно. Общая паника в среде демов теоретически может сработать в "плюс" Байдену, ведь после дебатов для избирателей Байдена очевидным и чрезвычайно травмирующим фактом становится победа Трампа, что "заводит" их на полную и мобилизует на электоральную активность.

Избиратель будет склонен думать примерно так: "Да, Байден старый и немощный, но победа Трампа - это ужас и катастрофа и после дебатов она стала более реальной, надо что-то делать!" Демократы своим криком разбудили электорат и еще могут поиграть с нагнетанием страхов. Но все-таки это не решает проблему восприятия возраста Байдена.

Можно ли заменить Байдена как победителя праймериз и номинанта из 90% делегатов на съезде демов 19 августа?

Правила демов делают практически невозможным замену номинанта без его согласия. Механизма замены Байдена вопреки его воле не существует. Ну или большинство делегатов съезда каким-то чудом изменит свое мнение и проигнорируют обязанность поддержать Байдена во время выдвижения, но это нереально из-за правил.

Устав партии предусматривает некоторые положения на случай, если номинант окажется недееспособным, умер или решит сам отказаться. В случае, если Байден таки откажется баллотироваться - созывается специальное собрание всего Национального комитета партии (около 500 членов), которые и определяют новую кандидатуру президента. Затем их утверждает съезд.

Уверен, что, несмотря на уверенную публичную браваду Байдена и его активное отражение внутренних атак в своей партийной среде, действующий Президент и его семья вариант отказа таки имеют как запасной. Байден может сыграть в государственную игру "так будет полезно для страны".

Однако, наиболее технологически удачное решение штаба демократов было бы заменить не Байдена (если сейчас это уже существенная личностная, политическая и организационная проблема), а номинанта на вице-президента, который воспринимался бы как возможный будущий президент-заменитель в случае, если Байден отойдет от дел по состоянию здоровья или смерти.

Избиратель-демократ, глядя на физическое состояние своего партийного кандидата, делает абсолютно рациональный вывод: "А что будет со страной, когда Байден вдруг умрет из-за возраста?"

Перспектива приведения в будущем к президентской присяге довольно сервильной и слабой Камалы Харрис, не мобилизует электорат демов от слова "совсем". Здесь нужна другая кандидатура - более сильная и молодая.

Трамп выглядел на дебатах великолепно прекрасно и держал себя в руках. Оставьте его злоупотребления фейками, это интересно только интеллектуалам-демократам и журналистам, которые ценят информационное целомудрие превыше всего. Электоральная психология вращается вокруг других закономерностей. Избиратель требует фейков и Трамп их дарит им.

Байден сознательно провоцировал его образами в чисто трамповском стиле ("лузер", "неудачник", "дворовый кот", "осужденный преступник"). Вызвать эмоциональный взрыв у Трампа, чтобы показать его имманентную неуравновешенность и нереспектабельность перед теми избирателями, которые колеблются или еще не определились. Заблокировать перспективу электорального расширения для Трампа.

Задачей Трампа было показать себя перед независимыми избирателями стабильным, нормальным, адекватным президентом, которому можно снова доверить высший представительский пост. С некоторым скрипом, но Трамп, скорее всего, этого достиг.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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