Результативных для Украины гарантий безопасности может быть только две

Вообще, в случае Украины НАТО выбрало худшую стратегию из всех возможных. Когда встал вопрос о ПДЧ, то НАТО пошло на уступки России и отказало Украине.

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Действительно работающих для Украины гарантий безопасности может быть только две, считает Олещук / фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Вопрос гарантий безопасности для Украины снова начал публично обсуждаться в контексте предстоящего саммита НАТО, где Украина будет ждать конкретики относительно дальнейшей интеграции нашего государства в состав Альянса.

Собственно, наиболее действенная гарантия безопасности для Украины - это как раз и есть членство в НАТО. И не только гарантия безопасности для Украины, но и гарантия стабильности всей Европы.

Фундаментальная ошибка, которую допустила дипломатия "Запада" десятилетия назад - они почему-то решили, что после распада СССР из России можно будет сделать нормальное, адекватное государство. Понятно, что с нормальным, адекватным государством можно обсуждать вызовы безопасности, гарантии и общее видение международно-политического будущего.

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В самой России это очень быстро сообразили, и начали этим достаточно активно манипулировать. Мол, не надо нам НАТО рядом - мы "беспокоимся о собственной безопасности". В случае некоторых государств мнение России игнорировали, а в случае других - нет. В частности, Украины.

Вообще, в случае Украины НАТО выбрало худшую стратегию из всех возможных. Когда встал вопрос о ПДЧ, то НАТО пошло на уступки России и отказало Украине, но выпустило абстрактные формулировки об "открытых дверях". Тогдашним европейским политикам, видимо, это казалось очень "мудрым". И Россию послушали, и, как будто, сохранили преданность собственным декларациям о "демократии" и "ценностях".

Но Россия это восприняла не так. Она это восприняла следующим образом: пока Украину не принимают, но говорят, что когда-то могут принять. Следовательно, надо захватывать Украину быстрее. Соответственно, провальный Бухарестский саммит НАТО запустил механизм российской агрессии против Украины.

И здесь есть одна позиция, которую долгое время не могли понять западные политики. Кстати, ее до сих пор не могут понять и некоторые западные "интеллектуалы". В Москве не проникались никакими угрозами со стороны НАТО от вступления туда Украины. Невступление Украины в НАТО - это не о безопасности Москвы. Это о "мандате" для Москвы на завоевание Украины.

Соответственно, стратегическое невступление Украины в НАТО будет рассматриваться Москвой в будущем как действующий мандат на завоевание Украины. Ведь вторжение же не будет означать Третью мировую? Так почему бы не попробовать? В худшем случае они потеряют сотни тысяч собственных граждан, но кто и когда их в России считал?

Соответственно, действительно действенных для Украины гарантий безопасности может быть только две: вступление в НАТО или создание собственного ядерного оружия. И диалог с "западными партнерами" надо строить именно таким образом.

Понимание того, что от вступления в НАТО для Украины никуда не деться, демонстрируют даже такие известные мыслтиели как Фукуяма и Киссинджер. Последний, правда, делает в свойственной для себя манере. Мол, Украина должна быть принята в НАТО, чтобы "сдерживать" Украину. При этом, и Киссинджер, и Фукуяма предполагают возможность вступления Украины в НАТО без деоккупации всей своей территории, а это уже показывает их оторванность от жизни и реалий современного мира. Во-первых, кто согласится принять Украину в НАТО без контроля части территории? Во-вторых, это откроет России возможности для постоянных провокаций в стиле "8 лет бамбили Данбас", и что с ними будет делать НАТО? В конце концов, неповиновение России за агрессию спровоцирует ее к постоянным попыткам "отложенного реванша". Поэтому "маститые авторы" все же пишут не совсем адекватные вещи.

Кто такой Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Хотя, пожалуй, понятно, что вступление Украины в НАТО займет какое-то время, и здесь снова встает вопрос отдельных гарантий. Когда украинцы слышат это слово, они сразу наполняются гневов, потому что вспоминают "Будапештский меморандум". Но тут надо понимать, что этот документ никому ничего и не гарантировал. Просто тогда украинские политики продали национальные интересы Украины в обмен на что-то, а потом годами врали собственным гражданам о какой-то "защите". Понятно, что нам нужны конкретные договоры с ключевыми государствами Запада, где бы четко фиксировались конкретные обязательства перед Украиной. Это нужно хотя бы для того, чтобы никто не мог спекулировать темой "усталости" от Украины. Как на Западе, так и среди самих московитов.

При этом надо понять, что можно придумывать любые "израильские модели", и это может даже быть полезным на определенном этапе, но если мир не хочет постоянного возвращения к кровавой страшной войне в Европе (и, что немаловажно, для наших партнеров - очень дорогой войны), конечным решением должно быть членство Украины в НАТО.

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