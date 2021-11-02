УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Дискриминация" поляков: будут ли последствия для Украины

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

2 ноября 2021, 08:29

У польских властей сегодня нет антиукраинской политики, поэтому преувеличивать значение заявления о дискриминации рано.

false
В МИД Польши заявили о дискриминации этнических поляков в Украине / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации в свободе вероисповедания, доступе к образованию на родном языке и свободе слова.

Однако роль этого заявления не стоит преувеличивать. Во-первых, не стоит забывать, что в Польше у власти находится правая партия "Право и справедливость", которая известна как партия с консервативными движениями, из-за чего она всегда делает акцент на исторической тематике (что является типичным для многих партий такого типа). Но в то же время в Польше есть очень разные подходы и разное понимание правил, деятельности, дипломатической целесообразности и тому подобного.

Именно поэтому мы иногда видим крайности - от очень дипломатических позиций премьер-министра, президента Анджея Дуды, который избегает недопустимых вещей и заканчивая откровенно реваншистской и антиукраинской позицией польского Института национальной памяти.

То есть людей с подобными взглядами во власти Польши много, но они четко разделяют свои личные взгляды и государственную политику Польши, которая предусматривает диаметрально противоположные подходы. Потому что в целом у польской власти сегодня нет антиукраинской политики-она на уровне государства Польша отсутствует.

Более того, польская власть поддерживает Украину, она ориентирована на противостояние России и последняя не имеет возможности повлиять через российские лоббистские влияния на власть Польши, как это происходило в Германии и Нидерландах, поскольку именно правящая партия обвиняет РФ в убийстве своего лидера Леха Качиньского.

Реклама

Здесь есть чисто психологический момент, который сработал (и срабатывает регулярно) у многочисленных польских политиков - ощущение возмущения и неудовлетворения определенными моментами в истории Украины и нашим отношением к ней играет определенную роль, из-за чего оно и "прорывается" разными способами.

То, что произошло сейчас - это прорыв определенных вещей, о которых в принципе в Польше не принято говорить вслух, но довольно часто их обсуждают во внутреннем круге. Действительно, Украину и Польшу есть чему делить в истории, потому что многие украинцы неприятно вспоминают инциденты с "Армией Крайовой" и историческими подходами к тому, что происходило на общей с поляками границе, где вблизи истреблялись целые украинские села. Но выносить это на внешнеполитический уровень позволяют себе не все - важно то, что когда такие вещи прорывается наружу, надо, чтобы они были вовремя дезавуированы.

Читайте также"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФВ общем, заявление было не совсем умелым - надо было пригласить посла, предоставить объяснения и предложить ему предоставить примеры, где именно в Украине дискриминируются, например, право на свободу слова для поляков. Ведь поляки в Украине имеют свои культурные общества, польские организации, выдают свою прессу и, если бы они вдруг имели возможность создать польский ТВ-канал в Украине, то и с этим, наверное, не возникло бы проблем.

То есть это заявление о дискриминации голословное и оскорбительное в отношении Украины. Тем более, что произнес ее чиновник, который по польской иерархии вообще не имеет для этого полномочий. Другое дело, что иногда сама польская власть готова дезавуировать подобные заявления. Поэтому Украине сейчас стоит деликатно, не ссорясь, подтолкнуть к этому польскую сторону. Ведь если этого не сделать, то вскоре могут появиться и новые заявления.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам внешней политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

viber
новости Польши Тарас Чорновил Анджей Дуда новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизньСамые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Гороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок силГороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок сил Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость ВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелитьсяТарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться
09:28

Киев установил антирекорд по числу смертей за сутки за все время эпидемии COVID-19

09:16

Как получить в "Дие" электронный сертификат ПЦР-теста на COVID-19 - инструкция от Кабмина

09:07

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

09:00

К чему снится море: толкование известных сонников

09:00

Дети после дистанционного обучения будут иметь проблемы со здоровьем – психотерапевт Алена Щербань

Реклама
08:57

"А смерти вы не боитесь?": Комаровский объяснил, почему не стоит противиться вакцинации

08:40

Гороскоп на 2 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: хороший заработок, долги и упадок сил Видео

08:38

65% поражения легких от COVID-19: в Днепре врачи чудом спасли онкобольную роженицу и ребенка Видео

08:32

"Люблю": после вылета с "Танців з зірками" MELOVIN признался в чувствах

08:29

"Дискриминация" поляков: будут ли последствия для Украины мнение

08:25

Коронавирус в Украине 2 ноября: почти 20 тысяч новых COVID-случаев и 700 смертей за сутки Видео

08:08

Случайное убийство украинки на съемках фильма с Болдуином: известны последние слова Хатчинс

07:35

Россия снова наращивает войска и технику на границе с Украиной: СМИ показали фото со спутника

07:30

"Море трупов и ужасов": астролог рассказал, каких масштабов в Украине достигнет эпидемия COVID-19

07:01

Ученые нашли новую взаимосвязь между фастфудом и диабетом

06:48

Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре Видео

06:33

Отключать будут всех: к чему готовиться украинцам из-за дефицита газа и электроэнергии мнение

06:01

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Фото Видео

05:44

Приметы на 2 ноября: что нельзя делать в день Артемия и как не попасть в беду Видео

05:37

Астролог назвал два знака зодиака, которые в ноябре рискуют заразиться ковидом

Реклама
05:35

Овсянка с тыквой: диетолог раскрыла, кому полезно есть такую кашу

04:11

Зима ударит внезапно: Украину атакуют арктические морозы – синоптик Видео

03:35

"Трусы слетают": худощавая Jerry Heil озадачила поклонников откровенными фото в бикини

03:25

Виталий Портников: Путин обманет Байдена

03:12

Без соусов и майонеза: диетолог поделилась рецептами полезных бутербродов

02:45

Что значит сон с понедельника на вторник и станет ли он вещим

02:15

"Коньки отбросит": астролог рассказал, когда Путину найдут замену Видео

01:51

11 простых кухонных лайфхаков, которые упростят вам жизнь

01:45

Почему болезнь Альцгеймера быстро прогрессирует - ответ ученых

01:30

Доктор Комаровский рассказал, как избежать инсульта в 30 лет

01:29

Эксперты рассказали, когда брак неминуемо постигнет развод

00:44

Неправильное принятие душа приводит к зуду, инфекции и раздражению: эксперт дал советы

00:19

Диетолог назвала самые эффективные осенью продукты для похудения

00:04

Нардепа Анну Скороход еще раз допросили после скандального заявления об убийстве Антона Полякова Видео

01 ноября, понедельник
23:53

Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022 Видео

23:11

Под Киевом пьяный коп лишил жизни 19-летнего парня Видео

22:58

Шквалы и ливни со снегом: на Украину надвигается сильное похолодание Видео

22:31

"Это страшнее, чем смерть": известный украинский певец рассказал о болезни сына Видео

22:21

"У нас реально ад": волонтер рассказала, что творится в больницах Одессы из-за коронавируса Видео

22:17

Минздрав собирается утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: названа причина Видео

Реклама
21:56

В Минздраве рассказали, когда ждать спада пандемии коронавируса Видео

21:22

Мэром Харькова стал Игорь Терехов: появились результаты выборов Видео

21:07

В Харькове в один день с собой покончили двое 19-летних парней

20:44

Министром обороны станет Резников: Слуги народа определились с ротациями в Кабмине Видео

20:40

Жесткий локдаун в Киеве на 30 дней или оранжевая зона: Кличко назвал сценарии карантина в столице Видео

20:36

Украину в ноябре завалит снегом и ударит крепкий мороз - синоптик Видео

19:56

Порошенко с опятами стал мэмом в соцсетях

19:39

Екатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платья

19:35

"Войска России у границ Украины": в Минобороны объявили об информационной атаке Видео

19:12

Зеленский рассказал, как оккупированные Крым и Донбасс стали экологическими бомбами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять