"Дискриминация" поляков: будут ли последствия для Украины

В МИД Польши заявили о дискриминации этнических поляков в Украине / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации в свободе вероисповедания, доступе к образованию на родном языке и свободе слова.

Однако роль этого заявления не стоит преувеличивать. Во-первых, не стоит забывать, что в Польше у власти находится правая партия "Право и справедливость", которая известна как партия с консервативными движениями, из-за чего она всегда делает акцент на исторической тематике (что является типичным для многих партий такого типа). Но в то же время в Польше есть очень разные подходы и разное понимание правил, деятельности, дипломатической целесообразности и тому подобного.

Именно поэтому мы иногда видим крайности - от очень дипломатических позиций премьер-министра, президента Анджея Дуды, который избегает недопустимых вещей и заканчивая откровенно реваншистской и антиукраинской позицией польского Института национальной памяти.

То есть людей с подобными взглядами во власти Польши много, но они четко разделяют свои личные взгляды и государственную политику Польши, которая предусматривает диаметрально противоположные подходы. Потому что в целом у польской власти сегодня нет антиукраинской политики-она на уровне государства Польша отсутствует.

Более того, польская власть поддерживает Украину, она ориентирована на противостояние России и последняя не имеет возможности повлиять через российские лоббистские влияния на власть Польши, как это происходило в Германии и Нидерландах, поскольку именно правящая партия обвиняет РФ в убийстве своего лидера Леха Качиньского.

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Здесь есть чисто психологический момент, который сработал (и срабатывает регулярно) у многочисленных польских политиков - ощущение возмущения и неудовлетворения определенными моментами в истории Украины и нашим отношением к ней играет определенную роль, из-за чего оно и "прорывается" разными способами.

То, что произошло сейчас - это прорыв определенных вещей, о которых в принципе в Польше не принято говорить вслух, но довольно часто их обсуждают во внутреннем круге. Действительно, Украину и Польшу есть чему делить в истории, потому что многие украинцы неприятно вспоминают инциденты с "Армией Крайовой" и историческими подходами к тому, что происходило на общей с поляками границе, где вблизи истреблялись целые украинские села. Но выносить это на внешнеполитический уровень позволяют себе не все - важно то, что когда такие вещи прорывается наружу, надо, чтобы они были вовремя дезавуированы.

Читайте также"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФВ общем, заявление было не совсем умелым - надо было пригласить посла, предоставить объяснения и предложить ему предоставить примеры, где именно в Украине дискриминируются, например, право на свободу слова для поляков. Ведь поляки в Украине имеют свои культурные общества, польские организации, выдают свою прессу и, если бы они вдруг имели возможность создать польский ТВ-канал в Украине, то и с этим, наверное, не возникло бы проблем.

То есть это заявление о дискриминации голословное и оскорбительное в отношении Украины. Тем более, что произнес ее чиновник, который по польской иерархии вообще не имеет для этого полномочий. Другое дело, что иногда сама польская власть готова дезавуировать подобные заявления. Поэтому Украине сейчас стоит деликатно, не ссорясь, подтолкнуть к этому польскую сторону. Ведь если этого не сделать, то вскоре могут появиться и новые заявления.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам внешней политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда