Дилемма коррупционных разоблачений

Позитивность или негативность публичных разоблачений украинской коррупции зависит от результатов этого процесса.

https://opinions.glavred.info/dilemma-korrupcionnyh-razoblacheniy-10714910.html Ссылка скопирована

Фото: NewsNetwork

Если скандальные разоблачения масштабной высокопоставленной коррупции в Украине (которые для украинцев не являются какой-то суперсенсацией) приводят к замене не только публично зашкваренных, но и всех чиновников, потенциально причастных к теневой схеме, то это хорошо. Особенно, если вместо тупых циничных коррупционеров приходят люди профессиональные и относительно чистые, по крайней мере, которые будут некоторое время бояться запускать масштабные коррупционные схемы.

Это делает Украину сильнее - как в военном противостоянии недоимперии, так и в международной дипломатии.

А если принципиального очищения власти от схваченных за руку высокопоставленных воров не происходит, кто-то просто уходит с должности, чтобы через время, когда скандал утихнет, восстановиться на другой должности, а коррупционные схемы так и остаются, то публичный скандал безусловно вредит Украине. Потому что деморализует бойцов на фронте и добивает и так небезупречный международный имидж Украины.

видео дня

Это однозначно ослабляет Украину.

При этом надо помнить, что масштабные коррупционеры сознательно или бессознательно, но работают на поражение Украины в войне. Потому что нет Украины - не перед кем и нести ответственность за коррупцию. А от России еще и вознаграждение можно получить - за содействие в развале Украины.

Поэтому следим именно за последствиями очередного скандала.

Источник

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред