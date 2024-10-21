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Диктатуры наносят удар, пока Запад играет в политику

Александр Коваленко
21 октября 2024, 09:11
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Диктатуры понимают только язык силы. Когда они слышат махровое, нерешительное лепетание, они наносят удар.
Остин Ллойд
Ллойд Остин / фото: скриншот из видео

Национальная разведывательная служба Южной Корем опубликовала спутниковые снимки на которых фиксируется переброска армии КНДР в россию. Северная Корея готова направить около 12 000 военнослужащих в рф , 1500 из были верифицированы под Владивостоком.

Министр обороны США заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины...

Что?

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У Министра обороны США, под конец его каденции, слишком много зашкваров. До сих пор режет память его "Не бейте по российским НПЗ", до нынешнего нарочитого отрицания очевидного. Хочет уйти на пенсию не возложив на себя груз ответственности за принятие тяжёлых, но правильных решений?

Груз ответственности, порою, за непринятое правильное решение, порою, намного тяжелее непопулярных но правильных решений. Очевидно, что для Белого Дома и Пентагона важнее сейчас пройти внутриполитический цикл с 2024 в 2025-м год с передачей ответственности последующему руководству страны.

Схожая внутриполитическая ситуация имела место быть с конца 2023 на начало 2024-го, когда первую волну большого наступления российских оккупантов Украина встречала без помощи из США.

Современный Западный мир слишком заигрался в политику, с густой пенкой из толерантности и гипертрофированной взвешенности, продуманности шагов. А порою и просто - апатии. Диктатуры понимают только язык силы. Когда они слышат махровое, нерешительное лепетание, они наносят удар.

Пока в Западном мире решительные заявления делают в большинстве своём те, кто не принимает окончательных решений. Но, кто, как ни странно, в отличие от США, находится в зоне повышенного риска.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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