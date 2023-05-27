УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Диагноз от Пригожина: Россия эту войну не выиграет

Владимир Фесенко
27 мая 2023, 07:20
295
Очень хотел бы, чтобы интервью Пригожина почитал господин Орбан, который до сих пор убежден в том, что Россию невозможно победить.
Пригожин
Пригожин убежден, что Россия проигарет войну, говорит Фесенко / фото: скриншот из видео

И в России, и у нас бурно обсуждают интервью главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина российскому пропагандисту Долгову. Это интервью цитируют и анализируют в разных смыслах и контекстах. И это, конечно, очень занятный и поучительный материал, как в политическом, так и в психологическом плане.

Я это интервью воспринимаю как диагноз, причем сразу по нескольким позициям.

Пригожин фактически признал провал так называемой СВО по двум главным целям, публично заявленным Путиным 24 февраля прошлого года, - денацификации и демилитаризации Украины. Более того, он также признал прямо противоположный результат этой "СВО". Вот прямые цитаты: "Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всём мире". … "Что касается демилитаризации: если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, теперь 5 000 танков, если воевать умело 20 тысяч человек, то теперь 400 тысяч. Как же мы её демилитаризировали? Получается, что наоборот".

видео дня

Гораздо важнее, что Пригожин фактически признал, что эта война России против Украины для украинцев является справедливой, а для России – несправедливой и захватнической. Это легко читается по оценкам и эпитетам действий обеих стран. Прямые цитаты: "Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем". … "Мы устроили эту драку". … "все что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше". … "У них (у украинцев – В.Ф.) все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну".

Еще один диагноз от Пригожина – Россия эту войну не выиграет: "Есть оптимистичный и пессимистичный сценарии. В первый я мало верю. Европа и Америка устанут от украинского конфликта. Китай посадит всех за стол переговоров. Мы договоримся о том, что все что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше. Вряд ли этот сценарий возможен". … "Пессимистичный сценарий: украинцам дают ракеты, они готовят войска, безусловно они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать. Возможно, контрнаступление где-то случится успешным, они будут восстанавливать границы до 2014 года и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения".

Очень хотел бы, чтобы интервью Пригожина почитал господин Орбан, который до сих пор убежден в том, что Россию невозможно победить.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

​​​​​​Владимир Фесенко является автором более 80 научных и учебно-методических трудов, в том числе нескольких учебников по политологии. Также более 100 публикаций в СМИ.

С точки зрения диагноза настроений в российском обществе очень значим антиэлитный пафос пригожинской риторики. Мата в адрес российской элиты и ее отпрысков столько, что цитировать не буду. И наверняка это не только пригожинское мнение. Он отражает и резонирует настроения и на фронте, и у части людей в тылу, особенно у так называемой "партии войны". Хотя некоторые кремлевские комментаторы уже записали Пригожина в "партию мира". Думаю, что это натяжки. Он был и остается человеком войны и "солдатом удачи". Судя по содержанию интервью, украинцев, особенно украинскую армию, он уважает как сильного и достойного противника. Но Украина для него - это ситуативный противник, как в спорте. Раз Путин начал воевать против Украины, значит, надо воевать вместе со своими против чужих. А вот главный противник Пригожина – это, как раз российские элиты. Вот кого он ненавидит всей душой. И у него уже прорываются угрожающие намеки: "Мы полноценная армия. Почему нас не пустили? Это произошло из-за интриг, из-за боязни того, что когда какая-то структура разрастается, она может начать диктовать условия и условно прийти на танках в Москву". … "Это раздвоение может закончиться как в 1917 году революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут". … "И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут".

Но при всем своем агрессивном антиэлитном пафосе Пригожин посылает сигналы лояльности Путину: "Мое политическое кредо: родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше".

Парадоксальный персонаж Пригожин – Стенька Разин и Малюта Скуратов в одном человеке. Верный путинский опричник, который уже готов воевать с внутренними врагами и превращать Россию в Северную Корею (в буквальном смысле он так сказал). Но похоже, что на самом деле он хочет превратить всю Россию в большую ЧВК "Вагнер". Но где же там место Путину?

Вот и возникает дилемма для Пригожина – служить Путину до конца или в конце концов заменить Путина?

Но в еще большей степени это "дилемма Пригожина" для Путина – использовать верного боевого пса и дальше (и в Украине, и в Африке, и для острастки своих же элит), или, пока не поздно, нейтрализовать его? А то ведь начнет кусать своих, и в припадке бешенства может и до Путина добраться. Пригожина уже несет, и кто его знает, как далеко его может занести.

Перед 1917 годом в России была "распутинщина". А вот теперь начинается "пригожинщина". И по форме и по стилистике это вроде бы очень разные явления. Но, по сути, они похожи, так как являются признаком начала кризиса российского политического режима, и тогда (больше ста лет назад), и сейчас.

Источник

война в Украине Владимир Путин Евгений Пригожин Владимир Фесенко
Реклама

Главное за день

Оккупантам в Бахмуте грозит ловушка: ВСУ могут начать новую фазу операций – ISW

Оккупантам в Бахмуте грозит ловушка: ВСУ могут начать новую фазу операций – ISW

07:46 Украина
В НАТО может вступить часть Украины - NYT

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

03:30 Мир
"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – Дикий

"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – Дикий

01:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:20

Результативных для Украины гарантий безопасности может быть только две

07:46

Оккупантам в Бахмуте грозит ловушка: ВСУ могут начать новую фазу операций – ISW

07:30

Какую юбку выбрать на лето 2023: топовая модель, которая превращает в королеву

07:20

Диагноз от Пригожина: Россия эту войну не выиграетмнение

06:20

Кровавого повара аппаратно множат на нольмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:50

Как правильно сделать лякало: самые классные идеи для вашего сада и огорода

05:32

"Пригожин ещё не уходит из Украины": Жданов оценил, смогут ли ВСУ отбить Бахмут

04:00

Какой сегодня праздник: почему 27 мая особенный день и кого нужно поздравить

03:30

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

Реклама
02:50

Такого вы еще не слышали: какой цвет на украинском называется "блаватний"Видео

02:05

Как защитить плоды от птиц: невероятный фокус дает стопроцентный результат

01:35

"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – ДикийВидео

26 мая, пятница
23:40

Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

23:05

Хотят "ударить" по ЗАЭС: РФ готовит масштабные провокации в ближайшие часы - ГУРВидео

22:35

Настоящий обман зрения: в этой оптической иллюзии нереально найти цифру 7

22:18

Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа РимскийВидео

21:46

"Жестко прилетело": в Мариуполе прогремели два мощных взрываВидео

21:41

Марк Фейгин. Пригожин идет в политику, и россиянам это нравитсяВидеоблоги

21:41

На юге ВСУ "перемололи на фарш" две роты оккупантов и сожгли много техники РФ

21:09

Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делатьВидео

Реклама
21:04

"Это мусор": Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языкеВидео

20:51

"Раша, гудбай": Данилко рассказал, как на Евровидении Пугачева поддержала его хит

20:24

В ВСУ предупредили о новых воздушных ударах РФ: чем и когда могут бить оккупанты

19:58

"Абсолютно больные существа": Зеленский провел срочную Ставку после удара по ДнепруВидео

19:46

"Вы все тупорылое стадо": Алхим отреагировала на хейт через сторис о больнице ДнепраВидео

19:20

Байдену нужна победа Украины до конца текущего годамнение

19:11

Удары по солдатам и технике РФ: добровольцы показали кадры боев на БелгородщинеВидео

18:36

Залужный "не может ходить", но стоя записал новое видео: пропаганда провалиласьВидео

18:32

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

18:23

Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовленияВидео

18:18

Россияне нанесли по Изюму самый массированный удар за всю войну: били дронами

18:07

Настоящие сони: 3 знака зодиака, которые обожают спать

18:01

"Надо настраиваться на худший сценарий": Дикий рассказал, когда закончится войнаВидео

17:41

Для многих это загадка: для чего на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике

17:30

Напряжение в Косово: Сербия привела армию в состояние высочайшей боеготовности

17:25

Кличко показал, что будет на Оболони: рекреационная зона с убежищем и мостом за внебюджетные средства

17:15

3 знака зодиака, которых ожидает тяжелое лето: испытания будут один за однимВидео

16:59

"Поедет к героям не пустой": Яма захотел отправить для ВСУ чемодан с помойки

16:59

Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФВидео

16:51

Почему нельзя стирать по утрам: что означает древняя примета

Реклама
16:46

Прирожденный богач или неуверенный в себе: что говорит о мужчине его лоб

16:39

"Могли сжечь Osocor": Кондратюк жестко прокомментировал отмененный концерт Лободы

16:33

Четыре эскадрильи F-16: в Минобороны назвали число истребителей для победыВидео

16:31

Как пион действует на человека: неожиданный способ применения популярного цветка

16:22

Не Пресняков: в окружении Пугачевой рассказали, кто был первой любовью Орбакайте

15:38

Китай "предложил" отдать территории Украины России в обмен на "мир" – WSJВидео

15:33

Пригожин бежит из Бахмута, предчувствуя изменение ситуации на 180 градусов – ЖдановВидео

15:28

"Лекарств не было - бежала в бомбоубежище": Вайкуле рассказала о беседе с РотаруВидео

15:25

Что сначала кладут в плов и почему его нельзя солить в концеВидео

15:24

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник и тепловизоры

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять