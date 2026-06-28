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Действительно ли Путин готов применить ядерное оружие: Денисенко объяснил

Вадим Денисенко
28 июня 2026, 08:10
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Россию не боятся, и это становится понятно большинству россиян, включая элиту.
Действительно ли Путин готов применить ядерное оружие: Денисенко объяснил
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

На фоне новых сообщений западных СМИ о возможных ядерных сценариях Кремля вопрос о реальности таких угроз вновь оказался в центре международного внимания. В своей колонке политолог Вадим Денисенко анализирует, почему тема применения ядерного оружия периодически возвращается в информационное пространство, как она связана с состоянием российского общества и настроениями в окружении Владимира Путина. Автор также оценивает, насколько вероятно такое развитие событий. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Зачем Reuters пишет об очередной возможности очередного ядерного удара по Украине?

Начать нужно с простого: если ты каждый день должен давать сенсацию, то раз в несколько месяцев ты просто обязан написать о ястребах из окружения Путина, которые предлагают ему нанести ядерный удар.

видео дня

1. Существуют ли эти "ястребы", которых никто не называет? Я уверен, что существуют. В целом мы неплохо понимаем, кто эти 20–25 человек из ближайшего окружения Путина, которые имеют возможность регулярно с ним видеться и могут предлагать нанести ядерный удар. И я позволю себе предположить, что основная часть из них самоустранилась от предложений о войне. И если кто-то и говорит о ядерном ударе, то это могут быть исключительно военные, и ядерный вариант является лишь одним из вариантов развития событий. А не единственным и главным.

2. Я неоднократно говорил, что 2026 год стал годом перелома в сознании десятков миллионов россиян. И главный перелом заключается в том, что россияне начали осознавать: война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин. Но есть ещё один весомый перелом: россияне начинают чувствовать, что их перестали бояться. Этот перелом очень чётко ощущается в репортажах военных корреспондентов и он, явно, является одной из главных причин дискомфорта в элитах.

В общественном договоре одной из базовых составляющих является "гордость". Гордость последних десятилетий основывалась на тезисе "Не смешите наши Искандеры". Сейчас эта часть общественного договора распадается. Военные корреспонденты вскрывают старые раны "веймарской России", которые сводятся к тому, что ничего страшнее слабости России просто не существует. А Россия сейчас, по их мнению, слаба. Власть поступает точно так же, говоря о том, как их обманули.

В книге "Постпутин" мы с Виталием Пировичем довольно подробно останавливались на этом феномене. И он сводится к тому, что в путинской (современной российской) мифологии победить Россию можно только нечестным путем. Но вся эта взрывоопасная смесь дает сбой именно в тот момент, когда становится понятно, что Россию перестали бояться.

3. Итак, сейчас у нас следующая ситуация:

- Россию не боятся, и это становится понятно большинству россиян, включая элиты;

- Общественный договор распадается, и пока этот распад канализируется в "кухонную революцию" на низах и в отстранение от принятия каких-либо решений большинства из окружения Путина (каждый ждет, что кто-то другой первым попытается открыть глаза Путину). Или, если быть ещё точнее, пока "на амбразуру" бросают тех, кто отвечает за экономику (прежде всего, это Силуанов и Набиулина, при полном молчании Мишустина).

4. Но вернёмся к ядерному удару. В целом, по разным оценкам, идею ядерного удара поддерживают около 40% россиян. При этом нужно понимать, что тактический удар не является сценарием Хиросимы и не предполагает автоматической капитуляции Киева. Но он точно предполагает полную изоляцию России. Даже со стороны Китая. Пекин неоднократно давал понять — это абсолютная красная линия.

5. В ближайшие месяцы, я уверен, тема ядерного удара будет всё чаще подниматься в различных СМИ. Чем успешнее будут украинские дип- и мидлстрайки, тем чаще об этом будут писать мировые СМИ со ссылкой на неназванные источники. Но я все же остаюсь при своём мнении: Путин слишком трусливое существо, чтобы нанести ядерный удар. Путин сейчас переживает глобальное унижение. Однако он ещё далеко не загнан в угол, из которого единственным выходом является ядерный удар. Но вся биография Путина показывает одну закономерность: он не из тех крыс, которые бросаются на тебя, если их загнали в угол. В таких случаях он сидит и ждет.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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