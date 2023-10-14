Десятки тысяч израильтян возвращаются домой защищать страну, а что в Украине?

Мы заражены имперской царской заразой. Для очень многих из нас нет родины без лидера, господина, царя.

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Война в Украине и Израиле / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, depositphotos.com

Десятки тысяч израильтян возвращаются домой, чтобы взять в руки оружие и встать на защиту своей страны. Израильская авиакомпания Эль-Аль везет добровольцев бесплатно, без мест в самолете, и собирается это делать даже в шаббат.

Я вспоминаю первые дни вторжения, когда десятки тысяч здоровых украинских мужчин стояли в бесконечной пробке на Житомирской трассе в сторону западной границы. Я знаю, что тысячи в эти же дни взяли в руки оружие и остановили врага - в моем подразделении все такие, добровольцы. И даже брат Ермака незримо был где-то рядом ))

Посмотрите на эту карту - Израиль в окружении арабских стран, многие из которых мечтают его раздавить, и пробовали это сделать уже не раз. Земля обетованная - как шило в заднице. И бежать оттуда некуда. А они все едут и едут, защищать свою Родину.

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Почему они сами едут, а у нас пограничники ловят бегущих? Потому что, наверное, для них родина - это не просто место. И нация для них означает куда больше, чем 73 процента избирателей. Военачальникам они доверяют, а политиков часто используют как мальчиков для битья, потому что политики и чиновники в них - настоящие слуги народа, а не гетманы и продюсеры.

Мы заражены имперской царской заразой. Для очень многих из нас нет родины без лидера, господина, царя. Зачем воевать за страну, в которой Зеленский президент?.. Зачем умирать там, где все полезные ископаемые принадлежат олигархам, а поля - латифундистам?..

Маленькие, несвободные, закрепощенные украинцы не имеют Родины и бегут на Запад. Конечно, не все. Как и не все израильтяне едут на войну. Но никогда маленькая страна крепостных и крепостных не одержит победу над великой страной несвободных людей. Рабы рабов не одержат победу.

Свобода и ответственность - самый дорогой ресурс во время войны.

PS

И не надо прикрываться теми, кто вернулся в Украину. Я знаю таких. Но они - капля в море тех, кто бежал из страны. Только в Германии зарегистрировано более 160 тысяч украинских военнообязанных мужчин. На начало войны их было 39 тысяч... Только в одной Германии столько украинских мужчин, что хватит на 6 полноценных армейских корпусов. У нас на юге четыре месяца прорываются к Азовскому морю 2 корпуса, и их некому сменить...

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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