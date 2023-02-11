Дешёвый торговец хот-догами потерял доверие верховного тела России

Пригожин потерял монополию по безграничной вербовке зэков и не способен сейчас компенсировать потери подразделения ЧВК "Вагнер".

Евгений Пригожин потерял доверие верховного тела России, говорит Коваленко/ скрин

Почему вербовка зэков у ЧВК "Вагнер" сводится на тормоза.

Для того, чтобы полностью разложить саму ситуацию и историю с вербовкой зэков, стоит вернуться в первую половину 2022 года - самое начало полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как вы помните, тогда у всех на слуху были каДыровцы, а про ЧВК "Вагнер" никто не слышал, хотя они так же принимали участие в боевых действиях и куда более активно, нежели ТикТок войска почётного козлолюба Чечни. А всё почему?

А всё потому, что на тот момент каДырки были главной пропагандистской страшилкой. Их боятся среднестатистические россияне, а потому из них делали авангард наступления, эдаких, непобедимых и не убиваемых суперсолдат... Ну, для россиян они может и были такими, а для ССО ВСУ - просто мясо.

Оказавшись абсолютно бесполезными в бою, ибо козлолюбы не воины, и годящимися только для мародерства, издевательств над гражданским населением и пленными, а так же как элемент заградотрядов, они ушли в небытие, освобождая площадку для "вагнеровцев". Но на тот момент их костяк в Украине был перебит.

Евгений Пригожин, имея доступ к телу, убеждает путина в том, что его биомасса может более эффективно решать задачи в зоне БД, нежели регуляры, и получает от президента рф монополию на проведение операции в секторе Бахмута, а так же полный доступ к исправительным колониям для вербовки.

Но, есть нюанс и не один.

Первый нюанс в том, что сарафанное радио среди зэков работает куда эффективное, чем среди российских СМИ. Сейчас британская разведка пишет о том, что в российских тюрьмах узнали о потерях "вагнеровцев". Смешно. В российских тюрьмах о них знали, когда Ми-6 чай заваривали.

Второй нюанс - по воровским законам участие в войне - это позор и понижение статуса. Фактически, зэк, идущий на войну, ну как объяснить, он практически как опущенный. Его на зоне могут избить и даже убить и за это не понести наказание от братвы. Да и на воле аналогично.

То есть, скажем так, хотя звучит очень странно, дорожащие своей репутацией в воровском мире зэки, на войну никогда не пойдут, даже по принуждению, потому, что наказание от братвы куда страшнее побоев от вертухаев. И сейчас кризис набора кадров именно из-за уменьшения готовых так рисковать.

Третий нюанс - понижение статуса самого Пригожина. На сегодняшний день Пригожин, после краха под Соледаром, потерял доверие верховного тела россии и как следствие - потерял монополию под Бахмутом. Сейчас бахмутской операцией полностью курирует десантура.

Пригожин потерял монополию и по безграничной вербовке зэков в исправительных колониях и неспособен сейчас компенсировать потери подразделения ЧВК "Вагнер", которые десантура продолжает применять в качестве живого мяса и заградительных щитов, в ходе штурмовых операций.

Да, Пригожин сейчас пытается привлекать к себе внимание разного рода пиар-акциями, это он умеет. Но когда он говорит про 10 млн американцев, готовых вступить в ЧВК "Вагнер", или вызывает Зеленского на дуэль на истребителе, или утверждает про план выхода к Ла-Манша - это всё чёс.

Пригожин - это дешёвый и никчёмный чесала, торговец хот-догами, которому фартануло, но который, взлетев, не замечает, как стремительно опускается. Повышенное внимание к его личности обусловлено исключительно уровнем его чёса в медийном пространстве, без иных качеств, особенно как командующего.

И сейчас мы можем с вами наблюдать именно процесс заката звезды этого чесалы. Вот только он намёков "судьбы" не понимает и продолжает свою агрессивную пиар-кампанию, которая для него может завершиться не наилучшим образом. Ведь он уже бесит не только мо рф, но и своих покровителей на Лубянке.

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