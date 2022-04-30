Дешевая комедия, или Как в Кремле собирались сделать Царева замом Януковича

Кремль хотел вернуть Януковичу пост президента, который бы потом сделал преемником Царева / УНИАН

Говорят земля слухами полнится, но не любая сказка былью становится.

Речь пойдет о так называемом сухолучском заговоре. Его суть в том, что Янукович и верхушка части бывшей Партии регионов (Якименко, Табачник, Клюев, Царев и некоторые другие) во время боевых действий под Киевом в марте тайно пребывала в украинском Сухолучье, бывшем когда-то охотничьими угодьями беглого президента. Это Иванковский район, где-то 130 км от границы с Беларусью.

Скажу честно, когда я впервые услышал эту информацию от своих товарищей в определенных ведомствах, воспринял ее как небылицу и чью-то бурную фантазию. Но кое-какие общие и частные детали могут показаться нам содержательными и любопытными.

Начнем с того, что российское вторжение 24 февраля должно нас научить, что мы имеем дело с самыми иррациональными поведенческими капризами Путина.

Если вкратце, то бывшую украинскую верхушку доставили в Сухолучье из белорусского Мозыря 28 февраля. После захвата Киева они должны были стать восстановленным "правительством" и "президентом" Украины. Переворот планировался на 10-12 марта, после взятия Киева.

Из открытых источников информации, опирающихся на данные украинской разведки, в начале марта было сообщено, что Янукович доставлен в Минск и его будут пытаться объявить президентом Украины. Разведка допускала, что его готовят к возвращению в Киев и планируется его обращение к украинцам.

А теперь вспомните события января-февраля этого года, а именно судебную суету Януковича, затеянную в аккурат перед войной. Она была неспроста. Напомню, Янукович подал два иска в Окружной админсуд Киева (ОАСК).

В первом иске, поданном в декабре 2021 г., Янукович требовал признать отсутствие у Верховной Рады компетенции устанавливать факт самоустранения президента Украины от исполнения конституционных полномочий. Суд очень оперативно открыл производство по иску.

Во втором иске, поданном уже в январе 2022 года, он требовал признать отсутствие у Рады полномочий лишать его звания президента способом иным, кроме импичмента. Тут обращаю внимание на слово "звание", а не "должность" (это разные вещи).

Надеюсь, читая эти строки вы ни на каплю не усомнились в трепетной оперативности нашей судебной системы в отношении таких "острых дел". Суд тут же открыл производство и назначил рассмотрение по упрощенной процедуре без вызова сторон и проведения судебного заседания. Иными словами, решение суда могло появиться в любой момент.

Как вы и догадываетесь, этим моментом должно было стать возвращение Януковича в Киев. Сразу скажу, я не знаю чем думали авторы этого сценария в Кремле, сколько они выпили или что нужно было курить, чтобы верить в перспективность этой аферы без учета фактора народного протеста, но, очевидно, задумка была уверенно приведена в действие еще в декабре.

Ее эффективность упиралась в коррупцию именно ОАСК и это не было проблемой для Януковича и Кремля. Думаю, над исками работали очень предметно и коррумпированные судьи вынесли бы решение в пользу Януковича.

Хотя, если вы хорошо ориентируетесь в конституционных делах, то должны знать, что подобные дела должны рассматриваться именно Конституционным Судом.

Вот тут вы можете раскрутить цепочку дальше и вспомнить, что творилось вокруг КСУ весь 2021 год и фамилия Тупицкий, который во время войны сбежал из Украины и внезапно оказался в Австрии, заиграет новыми красками.

Думаю, изначально сценарий из соображений правовой чистоты предполагалось реализовать через Конституционный суд, но потенциальную деятельность Тупицкого удалось вовремя упредить президентской команде.

Так вот, сообщается также, что после решения суда Янукович бы восстанавливался в должности Президента (где-то незаметно плачет украинская Фемида). Дальше больше - Янукович обнуляет все законодательство периода Порошенко и Зеленского, распускает Раду и назначает внеочередные президентские выборы, подает в отставку и соответственно проходят досрочные президентские выборы.

К моменту выборов Россия рассчитывала уже оккупировать минимум 2/3 территории и этого было достаточно для политико-террористического всевластия. Спросите, а кто должен был быть и.о. президента после подачи в отставку вечно "легитимного"?

Говорят, что это Олег Царев (попрошу не ржать). Его планировали сделать сперва спикером, ну а дальше, в соответствии с Конституцией, он становился бы и.о. президента.

Он же абсолютно нездорового вида человек, скажете. Но в этом и фишка и иезуитское унижение нашей страны со стороны Путина. В "недогосударстве" Украине президентом может быть только полностью подконтрольный и верный паж, не обладающий интеллектуальными способностями, т.е. смешной и глупый "недопрезидент".

Кстати, внимательный читатель вспомнит, что 15 февраля "Financial Times" со ссылкой на источник в разведке США сообщала, что марионеточную власть в Украине после захвата может возглавить именно Олег Царев. Учитывая тот факт, что очень много месседжей западных медиа подтвердились, то информация о Цареве хоть и выглядит абсолютно невероятной, но в целом очень показательной.

А в логике Кремля - все ок. Путин уже обжегся в свое время и Януковичем и, как оказывается, Медведчуком. Поэтому выбор пал на Царева - нардепа четырех созывов, замглавы фракции Партии регионов и занимающий некогда очень удобную для российской пропаганды фейковую должность "спикера парламента Новороссии".

Доказательство - огромная информационная активность в феврале-марте внезапно всплывшего из ниоткуда Царева сразу же после начала войны. За несколько часов до нападения России он написал в телеграме о "неизбежности денацификации Украины" и о том, что он "сделает все для этого", а Киев будет "освобожден от фашистов".

Позже этот персонаж призвал наносить удары по железным дорогам Украины, сдать Кривой Рог, говорил, что находится в Бородянке на территории Украины (хотя на самом деле в Катюжанке). Кстати, его пребывание в Катюжанке - правдоподобно, если смотреть на опубликованную им 15 марта фотографии на фоне храма из этого села. Которое, кстати, находится, за 35 км от Сухолучья.

Таким образом, предположение о том, что именно Царева готовили на пост временного гауляйтера Украины не такая уж безобидная хохма. Во многом, только человек с девиацией согласился бы поучаствовать в откровенно рисковой авантюре, где ценой могла быть его жизнь.

Вы опять-таки спросите, что для начала, кандидатуру Царева нужно было бы провести через нынешний парламент, а это нереально. Россиянам это было бы необязательно, ведь могли воспользоваться инструментом созыва бутафорного "парламента" - из заранее подготовленных представителей "местного самоуправления", коллаборантов и предателей - местных депутатов ОПЗЖ, Оппоблока, партии шария, "Блока Сальдо" и т.д.

Особая роль отводилась бывшему главе СБУ Якименко, который мог бы отвечать за коллаборацию некоторых представителей правоохранительных органов, отъявленному украинофобу Табачнику, который должен был взять под контроль украинские медиа и немедленно запустить российскую медиамашину.

Нужно вспомнить, что секретарь СНБО Данилов не зря говорил, что после захвата Киева российскими войсками правительство Украины должны были возглавить "некоторые люди с большими погонами". "Это были военные самого высокого уровня. Это люди, которые являются гражданами Украины и имеют большие звезды на своих погонах", - говорил Данилов. В контексте этих заявлений, описание кандидатуры Якименко на главу правительства целиком подходила.

Все это выглядит какой-то дешевой комедией, ведь доверить политический фронт таким бездарностям мог только ну совершенно лишенный политической интуиции и рассудка человек. Возможно, провал этой постановки целиком осознавался, а Путин дал добро только из соображений "бросай, а там посмотрим, если всплывет - отлично, нет - зайдем с другого конца".

В сухом остатке одно - все эти реальные и нереальные планы поломали наши ребята - Вооруженные Силы Украины. Украинских заговорщиков бесславно вывезли. Очень бы хотелось, чтобы навсегда с территории нашего государства.

Поэтому в феврале я написал - это не только война, это и есть наш Третий Майдан, в котором опять фигурирует Янукович и Путин, как и в 2004, и в 2013-2014 гг. Собственно, эти две фигуры и есть проклятым бичем Украины, создающие огромную массу проблем нашей стране и народу.