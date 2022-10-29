Десатанизацию необходимо провести в главном кубле дьявола – в Кремле, считает Фесенко / kremlin.ru

Выступление путина на Валдае не стало какой-то сенсацией. Чего-то действительно нового, и остро актуального там нет. В основном это повтор старых пропагандистских штампов, немного приправленных новыми "фишками", вроде "грязной бомбы" и "десатанизации". Но даже эти пропагандистские инновации были озвучены раньше, путин их просто повторил.

Интересно другое, выступления путина — это замечательный самодиагноз. Михаил Подоляк, реагируя на валдайскую речь российского диктатора, правильно вспомнил про Фрейда.

В этой связи предлагаю простую методику восприятия словесных потоков путина. И тогда все встанет на свои места. Когда путин в чем-то обвиняет Украину и Запад, то подсознательно он говорит о россии или о себе. Заменяйте пропагандистский объект, о котором говорит путин, на реальный, и тогда вы получите подлинные смыслы его выступлений.

Если путин говорит о том, что Запад собирался напасть на россию, но кремль опередил эту атаку войной против Украины, то это значит, что сам путин собирался напасть на Запад, но вынужденно застрял в Украине.

Он говорит, что потери российской армии в десять раз меньше, чем потери украинской стороны, значит все обстоит ровно противоположным образом.

Российский диктатор заявляет, что украинцы "защищают свои награбленные миллиарды", значит его очень волнует судьба собственных награбленных миллиардов.

Кстати, может этим же объясняется и его риторика о защите традиционных ценностей. У него самого проблема с этими самыми ценностями, вот он так много и говорит о них. Как говорится, у кого что болит… Хорошего семьянина из него не вышло, зато любовницами обзавелся. Но в последнее время и о них что-то не слышно, зато вовсю идет кампания против ЛГБТ. Так может Владимир Владимирович того…, сам имеет соответствующие наклонности?

О провокациях и "грязной бомбе". "Бункерный правитель" обвиняет Запад и Украину в подготовке террористических провокаций, но, на самом деле, террор, провокации и шантаж – излюбленные методы самого путина, которые он уже давно применяет на практике. И раз в россии так много говорят о "грязной бомбе", то значит сами готовили такой сценарий. Этого, кстати, опасаются многие наблюдатели. Сам термин "грязная бомба" очень точен применительно к россии. Именно путинская россия стала "грязной бомбой" против цивилизованного мира и международной безопасности.

А теперь самое главное. Предлагаемая методика восприятия путинских заявлений лучше всего работает применительно к целям войны, которые озвучивал путин – денацификация, демилитаризация, а теперь еще и "десатанизация". Ведь это как раз то, в чем остро нуждается сама путинская россия!

Сравнение путина с Гитлером, а действий россии против Украины с нацистскими методами давно уже стало общим местом. Официальная российская пропаганда действует в точности по рецептам "доктора" Геббельса. Нацизм и фашизм возродились в путинской россии. Поэтому денацификация россии – обязательное условие ее послевоенного лечения, иначе риски новой войны сохранятся. Отсюда же вытекает и необходимость демилитаризации постпутинской россии, а по большому счету и ее денуклеаризации, то есть изъятия атомного оружия у страны, которая угрожает ядерной войной всему миру.

Наконец, вишенка на торте – десатанизация! Украинцам не надо объяснять, кто является олицетворенным воплощением сатаны, кто грозит пеклом всему миру и превратил в ад жизнь миллионов наших соотечественников. Настоящая десатанизация – это депутинизация! Кремль и кремлевские бункеры – вот кубло дьявола и бесов. На Валдае путин вспомнил про Достоевского, так теперь россией правят бесы похлеще тех, которых описал Федор Михайлович.

Обряд экзорцизма, изгнания российских бесов уже начался. Его успешно проводят Вооруженные силы Украины. Но Сатану и бесов мало изгнать только из Украины. Десатанизацию необходимо провести в главном кубле дьявола – в кремле, да и по всей россии! А для этого необходимы усилия самих россиян (тех, кто устоял перед бесовскими чарами) и всего цивилизованного мира.

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