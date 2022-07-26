Деоккупация Новой Каховки лишит "спецоперацию" рф всякого смысла

Освобождение Новой Каховки - одна из главных целей ВСУ / Фото: Facebook Дмитрия Снегирева

Украинские защитники метко атакуют объекты россиян на юге и готовятся к контрнаступлению на Херсонщине. Судьба войны может решиться на Каховском направлении, ведь именно освобождение Новой Каховки разрушит все планы кремля по коридору из ОРДЛО в Крым и лишит путинскую "СВО" смысла.

Херсон имеет для путина сакральное значение, но именно освобождение Новой Каховки окончательно разрушит все планы россиян. Ведь этот город является ключевым с точки зрения россиян для создания так называемого сухопутного коридора от ОРДЛО в Крыму и подачи воды на аннексирован полуостров.

На Херсонщине ВСУ уже доказали свою способность осуществлять огневой контроль ключевых мостов через Днепр (Антоновский и плотина Каховской ГЭС), что дает возможность украинским военным фактически отрезать логистическое обеспечение оккупационной армии.

На южных фронтах есть продвижение наших военных вглубь оккупированных территорий на 10-15 км. Кроме того, ВСУ "нависают" собственно над криворожским группировкой противника. Речь идет о замедлении наступления оккупантов с Херсонского направления в сторону Кривого Рога. Плюс нашим бойцам удалось продвинуться вглубь в направлении Новой Каховки.

Читайте такжеВалит огромный столб дыма: в Новой Каховке точным ударом уничтожили склады оккупантовВосстановление контроля над Новой Каховкой является ключевой задачей украинских военных.

Освобождение Новой Каховки - одна из главных целей ВСУ на Херсонском направлении. Нас интересует дамба и невозможность подачи воды в аннексированный Крым. Если мы решим этот вопрос, можно будет говорить о качественном сломе в военном противостоянии.

Также замечу, что построение так называемого сухопутного коридора с территорий аннексированного полуострова к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и решение проблемы обеспечения водой Крыма были главными целями так называемой "специальной военной операции" Путина. Поэтому возвращение Новой Каховки под контроль ВСУ фактически сведет на нет планы кремля.

Кроме того, как отмечает британская разведка, на фоне значительных боевых потерь и снижения боеспособности оккупационных войск, перед Путиным встает дилемма: продолжать изо всех сил защищаться на Херсонщине или разворачивать резервы для штурма Славянска в Донецкой области.

Читайте также"Фейерверки" в Новой Каховке: на вражеских складах боеприпасов произошли взрывы и началась детонацияВ свою очередь, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань назвал Каховку, Новую Каховку и Таврийск "зоной деморализации россиян". По его словам, некоторые блокпосты оккупантов вблизи этих городов уже стоят пустыми – захватчики паникуют и покидают свои позиции.

Напомню, в ночь на 21 июля в результате серии ночных взрывов уничтожены по крайней мере два вражеских опорно-наблюдательных пункта и шесть складов с боекомплектом в Херсонском, Каховском и Бериславском районах.

Утром 20 июля ВСУ в очередной раз ударили по скоплению техники оккупантов в Новой Каховке: сообщается, в частности, о массовом уничтожении вражеских "смерчей".