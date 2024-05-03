Деоккупация Донбасса: что потом делать со ждунами?

Интересно было бы узнать, как ракетные удары по Одессе и Харькову отображается на количестве "ждунов". Это только нормальному человеку кажется, что после пережитого ужаса, разрушений и утрат близких в Украине уже не должно было остаться ни одного человека, который бы писал иллюзии по отношению к рашке и её отношению к Украине.
Но, нет. Помню, как дозвонился мне из осуждённого Мариуполя в самые труднее времена мой давний знакомый. Связи с родными уже не было около 2-х недель. Город уже был наполовину разрушен.
Люди сидели в подвалах, боясь выйти на улицу даже для приготовления еды, чтобы не погибнуть от осколков снарядов. Так вот он мне говорит:
- Макс, ты не представляешь! Эти пенсионеры-ждуны, несмотря на то, что всё разрушено, радуются!
Их дом разрушен, вокруг трупы людей валяются и их уже не убирает никто, а он стоит и говорит:
"Зато Россия пришла! Всё отстроят!".
То, что ничего этим ждунам не обломится от рашки и они будут бездомными, стоя в очередях и слушая очередные обещания от чинуш, многие из них уже поняли. И поостыли. Те, которые ещё не поняли, записывают видео с обращением к Путину с жалобами на местных и залётных лизоблюдов, которые всё разворовали.
Но сути это не меняет. Поговорка : "Горбатого могила исправит" - это про них. А их, отправленных пропагандой про "самый лучший в мире пломбир" и утерянное "величие" или молодость с девственностью, которое по мановению палочки (зачёркнуто) Путина должны тут же вмиг вернуться с приходом рашки (которую они путают с СССР), увы, всё ещё очень много.
И они реально ждут. Наводят ра**истские ракеты на энергетическую инфраструктуру. Сдают расположение украинских военных и техники, тайно ненавидя все украинское.
Увы, есть среди таких , хотя и гораздо меньше, и молодёжь, воспитанная вот такими родителями.
И что с ними делать лично я не знаю. Но воспитательной работой тут точно не обойтись. Там мозги засраны напрочь. Самый дикий случай из тех, с которыми сталкивался и даже лично знаю этого человека такой:
у неё мать заживо сгорела от попадания ра**исткой бомбы в квартире , к которой она из-за обстрелов не могла попасть неделю, а она радуется приходу рашки и восхищается дюженой наспех построенных "коробок" "Невского". И всеми этими разукрашенными девятиэтажками на фоне руин.
И таких там сейчас абсолютное большинство. И что с этими людьми делать, даже в случае деоккупации наших территорий, не могу понять.
Тут бы разобраться с тем, что делать и как вправлять мозги тем, которые живут рядом с нами и мило улыбаются в лицо при встрече, а сами тайно "сливают" координаты ЗСУ. Вот это я считаю, один из самых сложных вызовов этой войны. И он ещё нас "нагонит" даже после её окончания/заморозки.
Кто такой Максим Яли?
Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.
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