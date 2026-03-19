Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговоры

Надо начать с того, что никакого ухода Трампа с переговоров не будет.

Зеленский, Путин и Иран / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ударов по энергетической инфраструктуре Ирана растет риск новой фазы конфликта, что может повлиять на глобальные энергетические рынки и международную политику. В своей колонке политический эксперт Вадим Денисенко анализирует, как эскалация между Ираном, США и их союзниками может изменить логику войны и отразиться на дипломатических процессах вокруг Украины. Подробнее о возможных сценариях — в материале автора.

Атака на газовую инфраструктуру Ирана меняет логику войны. И может повлиять на наши переговоры. Судя по всему, скрытой целью этой атаки является попытка заставить монархии Персидского залива хоть в какой-то форме принять участие в наземной операции. Пока это все равно выглядит маловероятно

1. Я уже писал, что, на первый взгляд, нелогичные иранские удары по нефтегазовой инфраструктуре соседей имели целью заставить этих соседей максимально давить на США, чтобы закончить войну как можно быстрее и без наземной операции. Но Израиль и США, похоже, пытаются идти по пути эскалации ради деэскалации. Однако без полномасштабной наземной операции эта стратегия довольно рискованна. Удары по главному месторождению Ирана, по логике, спровоцируют ответные удары по инфраструктуре стран Персидского залива и, очевидно, как считают в Тель-Авиве и Вашингтоне, могут подтолкнуть монархии к более активным действиям. Тем не менее, пока они проявляют чудеса гандизма.

2. При этом США (Трамп) пока не готовы объявить о подготовке к широкомасштабной наземной операции, а все еще работают в режиме разработки серии локальных операций, которые могут сработать, а могут и провалиться.

3. Удар по крупнейшему в мире газовому месторождению, похоже, приведет к массированным отключениям электроэнергии в Иране, но вероятность того, что это станет причиной раскола военных в Иране, пока относительно мала. Стратегия уничтожения элиты ради замены её новыми игроками, среди которых может появиться предатель, может сработать, а может и нет. Что касается отключений электроэнергии, то здесь ставка исключительно на народные бунты, возглавляемые средним классом, который теряет бизнес. Но у этой стратегии также шансы 50 на 50. Точнее, сами бунты возможны, но без "предателей в армии" результативность такого сценария минимальна. Здесь, похоже, американцы и израильтяне руководствуются принципом: создадим проблемы, а решение подскажет жизнь. И это, между прочим, действенная логика.

4. Формула любой революции, на мой взгляд, следующая: "лидер, идея (идеология), структура, время, деньги, международная поддержка (молчание), наличие влиятельных предателей во власти, готовых к сотрудничеству с противоположной стороной". Сейчас Пехлеви является лидером, хотя и довольно условным, идея существует, структуры, готовые противостоять режиму, есть, хотя и довольно разрозненные и не ориентированные на Пехлеви, время, деньги и международная поддержка есть. Но при относительно сильном, идеологическом и структурированном центре отсутствие весомых предателей является едва ли не определяющей частью этой формулы в данном конкретном примере.

5. В течение следующих недель Трамп примет решение: он идет на ограниченную наземную операцию или нет. Идти — значит очень рисковать. Не идти — признать поражение. Даже если будет объявлена победа.

6. Игра россиян проста: максимальное затягивание войны. Они считают, что длительная война не только ослабит Трампа, но и заставит европейцев пересмотреть санкционную политику в отношении энергоносителей (прежде всего газа). Параллельно, для них крайне важно, чтобы режим на Кубе показал зубы. Все это отвлекает США от России и держит цену на энергоносители на комфортном для РФ уровне. Я думаю, россияне сейчас ищут еще одну точку напряжения где-то в мире.

7. Как все это повлияет на нас?

- Начать нужно с того, что никакого выхода Трампа из переговоров не будет.

- Трамп, может, и хотел бы подыграть России, но ситуация такова, что без поддержки Конгресса и Сената это невозможно (поддержки нет). Плюс есть довольно четкая позиция Германии, которая будет локомотивом протеста в ЕС. Между прочим, на этом фоне выборы в Венгрии становятся еще более важными для РФ.

- Нам нужно следить за заявлениями Стубба, который будет настойчиво продвигать идею "де-факто утраченных территорий". Он, похоже, будет публичным выразителем того, о чем договариваются в кулуарах.

- Реальный переговорный процесс начнется не раньше конца апреля – начала мая.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

