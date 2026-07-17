Денисенко объяснил, почему Федоров может стать новым политическим феноменом

Политический эксперт объясняет, почему Михаил Федоров может объединить вокруг себя избирателей, которые годами искали лидера среди "Самопомощи" и "Голоса"

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Федоров и скандал / Коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital

На фоне "Премьериады-2026" в Украине активизировались разговоры о перезагрузке политического поля. Политический эксперт, руководитель аналитического центра Деловая Столица Вадим Денисенко обращает внимание на то, что условные 10% избирателей, которые в свое время голосовали за "Самопомощь" и "Голос", похоже, наконец-то нашли своего лидера - Михаила Федорова. В своей колонке аналитик объясняет, какие политические силы могут объединиться вокруг него, как изменится рейтинг "Дії" уже к сентябрю и почему выборов в ближайшее время все же не стоит ожидать. Публикуем мнения эксперта на языке оригинала.

Рождение "Самопомощи 3.0" Премьер-гонка 2026 года, помимо всего прочего, изменит политический ландшафт страны. Условные 10% избирателей, которые в свое время голосовали за "Самопомощь" и "Голос", теперь нашли своего лидера. И им стал Михаил Федоров видео дня

1. До вчерашнего дня избиратель условной "Самопомощи 3.0" был рассеян между несколькими политическими проектами и искал себя там. Политические заявления Михаила Федорова дают этому избирателю потенциального лидера, вокруг которого объединятся политики и эксперты, прежде всего из так называемых антикоррупционных кругов и тех, кто вращается вокруг медиа Томаша Фиалы. Сюда же попытаются примкнуть и другие. Здесь, между прочим, стоит обратить внимание на политическую чуткость мэра Львова Андрея Садового, который посетил митинг в поддержку Федорова.

2. До недавнего времени политический рейтинг условной партии "Дія" колебался в районе 2%. Через пару недель мы увидим, насколько он вырос (проводить социологию сейчас нет смысла, так как она даст очень искажённую картину, хотя я уверен, что сейчас мы можем столкнуться с "войной рейтингов".

Думаю, к началу сентября рейтинг условной партии Федорова поднимется до 4–7%. А дальше всё будет зависеть от двух вещей: от того, что будут делать Федоров и его команда, и от того, как будут возбуждаться уголовные дела и каким будет их освещение в СМИ.

3. Пока стоит лишь отметить, что электорат условной "Самопомощи" очень сложный. Это преимущественно люди, которые хотят, чтобы все были святее папы римского, и считают себя несколько умнее всех остальных. Это, между прочим, одна из причин, почему они никак не могут выйти за пределы 10%. Лидеры этих партий всегда становились заложниками избирательного ядра этих самых партий.

4. Ну и самое главное: никаких выборов в ближайшее время не будет.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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