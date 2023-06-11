Российские преступники в очередной раз используют европейскую демократию и европейскую жадность.

https://opinions.glavred.info/dengi-putina-ne-pahnut-oni-vonyayut-10476751.html Ссылка скопирована

Деньги Путина не пахнут, они - воняют, говорит Невзлин / фото: скриншот из видео

Деньги Путина не пахнут, они воняют. Кровью и смертью. Казалось бы, сто раз это доказано и передоказано всему миру, особенно Европе. Но нет, десятки адвокатов европейских стран за огромные деньги без устали пашут, чтобы разморозить активы соучастников путинских преступлений, чтобы снять санкции с таких "невинных крошек" как Абрамович, Дерипаска, Тимченко, Фридман, Авен, Усманов...

Более 40 россиян и несколько российских юридических лиц сейчас судятся против санкций ЕС. На них работают около 30 юридических фирм в Брюсселе, Париже, Люксембурге, а также в Лондоне, Милане, в Вене, Женеве, Никосии и в Праге.

Юристы ЕС говорят, что шквал из 75 новых связанных с Россией дел за последние 18 месяцев является беспрецедентным. Гонорары – запредельные. Парадоксальным образом закон никто не нарушает, ведь право на представление в суде в ЕС священно.

видео дня

И российские преступники в очередной раз используют европейскую демократию и европейскую жадность. Известно, что один только Фридман успел потратить на оспаривание европейских санкций более 5 млн €.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Адвокаты любят говорить, что они как врачи – помогают всем. Но в случае с путинскими деньгами, с попыткой отбиться от санкций, рано или поздно адвокатам русских дьяволов придется сделать окончательный выбор. А что касается права на защиту в суде любого преступника – то европейским адвокатам будет обеспечено много работы, когда Путин и его подельники будут сидеть на скамье подсудимых Международного трибунала.

Источник