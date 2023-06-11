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Деньги Путина не пахнут, они - воняют

Леонид Невзлин
11 июня 2023, 09:20
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Российские преступники в очередной раз используют европейскую демократию и европейскую жадность.
Путин
Деньги Путина не пахнут, они - воняют, говорит Невзлин / фото: скриншот из видео

Деньги Путина не пахнут, они воняют. Кровью и смертью. Казалось бы, сто раз это доказано и передоказано всему миру, особенно Европе. Но нет, десятки адвокатов европейских стран за огромные деньги без устали пашут, чтобы разморозить активы соучастников путинских преступлений, чтобы снять санкции с таких "невинных крошек" как Абрамович, Дерипаска, Тимченко, Фридман, Авен, Усманов...

Более 40 россиян и несколько российских юридических лиц сейчас судятся против санкций ЕС. На них работают около 30 юридических фирм в Брюсселе, Париже, Люксембурге, а также в Лондоне, Милане, в Вене, Женеве, Никосии и в Праге.

Юристы ЕС говорят, что шквал из 75 новых связанных с Россией дел за последние 18 месяцев является беспрецедентным. Гонорары – запредельные. Парадоксальным образом закон никто не нарушает, ведь право на представление в суде в ЕС священно.

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И российские преступники в очередной раз используют европейскую демократию и европейскую жадность. Известно, что один только Фридман успел потратить на оспаривание европейских санкций более 5 млн €.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Адвокаты любят говорить, что они как врачи – помогают всем. Но в случае с путинскими деньгами, с попыткой отбиться от санкций, рано или поздно адвокатам русских дьяволов придется сделать окончательный выбор. А что касается права на защиту в суде любого преступника – то европейским адвокатам будет обеспечено много работы, когда Путин и его подельники будут сидеть на скамье подсудимых Международного трибунала.

Источник

война в Украине Владимир Путин Леонид Невзлин
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