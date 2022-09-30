День, когда мы признаны частью Запада де факто

Зеленский, Шмыгаль, Стефанчук после подписания заявки на членство в НАТО / Офис Президента

Запад долгое время спал, позволяя Путину бесноваться. Честно говоря, все эти восемь лет я пребывал в серьёзном скепсисе относительно способности Запада вернуться к ценностям вместо удобств.

Путин последовательно развращал и эксплуатировал не только собственное население, но и Запад, стремясь не просто заставить их проводить аморальную политику, Но и полностью лишиться морали.

И все же - Запад воскрес.

Запад выбрал ценности вместо растления и даже угроза ядерного оружия и (о, ужас) прямых боевых действий против РФ, идея которых ещё несколько месяцев назад воспринималась, как нечто ужасающе неприемлемое, сегодня не просто дискутируется спокойно - стала частью планирования и предупреждения.

Запад воскрес - и это даёт огромную надежду всему человечеству.

Путинскую РФ разоружат и денацифицируют Запад вместе с Востоком - Индией и Китаем, которые отказались от маньяка на встрече в Самарканде.

ООН ждет переформатирование, мир - смена миропорядка, с возникновением кооперативного управления развитием цивилизации - без чёрной дыры в виде сгнившей империи.

Событий такого исторического масштаба не было, по крайней мере лет сто, если не больше. Так что можно считать, что не только Запад воскрес - мир воскрес.

А воскрес он на крови украинской пехоты.

Солдат и народа.

Именно наша стойкость - несмотря на то, что мир нас фактически сначала списал, изменила весь ход мировой истории и повела развитие мировой цивилизации совершенно другим путём - путём света и перспективы.

Это сделали украинцы - мы с вами, все вместе. Сегодня - день, когда Украина возвращается на свою духовную родину - Запад. Никаких больше буферных или серых зон.

Мы не просто возвращаемся, мы возвращаемся моральным авторитетом и крупнейшим донором безопасности. В новом миропорядке мы займём (занимаем) важнейшее место, ибо нам администрировать от Запада все построссийское пространство, а Восточная Европа становится украиноцентричной.

Внешние задачи перед нами велики, один из главных вызовов для нас - подтянуть нашу внутреннюю способность их решать: перестроить экономику, преодолеть коррупцию, создать более эффективные формы управления, обеспечить единство власти и народа по ключевым вопросам развития.

Мы победим. Мы все эти задачи решим. Украинцы своими плечами, своими телами удержали ворота в будущее - в новое, лучшее, светлое будущее для всего мира.

Великий день. Грандиозный день. 30 сентября будет считаться одним из выдающихся дней мировой истории. И это - праздник каждого из нас лично.

И всех - вместе. Всех людей доброй воли, и мира, устремлённого к благу.

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