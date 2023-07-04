УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Демонизация или очеловечивание: как увидет суть врага

Олег Хомяк
4 июля 2023, 06:48
68
Пора принять, что враг мало чем отличается от нас и от других, по своей сути. Он вообще нормальный.
ВСУ, Россия
Россию не стоит демонизировать, считает Хомяк / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Описание, разными авторами, России и её народа как демонических, монструозных скорее говорит не о России, а об состоянии ума автора описания, захваченного сильными эмоциями.

Объект должен быть описан в его естественности, внутренней логике и противоречиях, со всей внимательностью ко всем особенностям. Так, как их воспринимают сами россияне, с воодушевлением, гордостью и другими чувствами. Только тогда получится точное описание.

И только это описание укажет путь уничтожения врага.

видео дня

А эти эмоции, делающие из врага монстра только сбивают с толку. Пора принять, что враг мало чем отличается от нас и от других, по своей сути. Он вообще нормальный. Как и мы, и американцы, немцы и британцы, китайцы и т.д. Отличия не в сути, а чисто культурно-исторические. Обыкновенные люди со своими страстями, как и все.

Но такое описание несёт опасность для обычного человека: сразу формируется человеческое принятие и доверие, что делает доверяющего своему врагу - слабым. И демонизация врага защищает нас от человечности и оправдывает действия по уничтожению.

Но если нужны действия по оправданию, значит мы не видим самой сути врага. А она проста и никак не связана с его человеческими добродетелями, кои у него есть. Суть проста: его намерение - нас уничтожить. Этого достаточно чтобы действовать. Без демонизации и признании всей его человечности. Просто с пониманием сути вызова.

Кто такой Олег Хомяк?

Олег Хомяк - политический психолог, консультант по лидерству и психологии масс. Изучал политическую психологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Бывший советник министра здравоохранения, бывший советник главы Одесской ОГА.

Источник

новости России
Реклама

Главное за день

Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО

Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО

06:43 Украина
Подрыв оккупантами ЗАЭС не остановит наступление ВСУ – Кочетков

Подрыв оккупантами ЗАЭС не остановит наступление ВСУ – Кочетков

02:45 Украина
Война в Украине затянется на несколько лет - Арестович

Война в Украине затянется на несколько лет - Арестович

00:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:32

Взрывы и мощный пожар под Москвой: утром РФ атаковали беспилотники

06:48

Демонизация или очеловечивание: как увидет суть врагамнение

06:43

Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО

05:00

Могут ли сотрудники ТЦК заходить в жилье: адвокат удивил правдивым ответом

04:15

Россияне бегут с Запорожской АЭС: эксперт объяснил причину

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:00

Какой сегодня праздник 4 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:50

Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями во второй раз

03:20

Ошибиться невозможно: сколько минут после закипания варить яйца

02:45

Подрыв оккупантами ЗАЭС не остановит наступление ВСУ – Кочетков

Реклама
02:00

Можно есть губами: как варить говядину, чтобы она была мягкой и нежной

01:29

Гороскоп на июль 2023 года: 4 знака зодиака ждет штиль и релакс в середине летаВидео

00:28

Война в Украине затянется на несколько лет - Арестович

03 июля, понедельник
23:29

"Все достигло точки кипения": Кулеба озвучил жесткую позицию Украины из-за Саакашвили

23:27

Куча комнат и вид на море: жена главы Киевгорстроя купила виллу за 19 млн евро

22:35

"Одно убийство и зло": звезда сериала Сваты резко наехала на Владимира Зеленского

22:23

Никогда не поздно: 42-летний Сергей Притула получил диплом магистра

21:49

"Хотят нанести ВСУ максимальные потери": в Бахмуте обстановка резко обострилась

21:46

Patriot ВСУ сбил авиацию РФ на Брянщине: в Сети всплыли неожиданные детали

21:26

"Закрыла и не давала расти": Лолита внезапно выдала тираду про Пугачеву

21:14

РФ ударила дронами по зданию СБУ в Сумах - ЗеленскийФотоВидео

Реклама
21:01

Самая хитрая головоломка: большинству людей требуется 6 минут, чтобы найти все треугольники

20:55

Оккупантов обходят с флангов: ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом

20:52

РФ бросила на восток более 180 тысяч оккупантов - Череватый

20:36

"Даю 48 часов": Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили

20:21

В Киеве - "мовный срач" из-за русскоговорящего продавца: что произошло

20:21

Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

19:56

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенокФото

19:42

Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха

19:32

Цены на бензин взлетят еще больше: какой будет стоимость топлива в Украине

19:32

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для КиеваФото

19:20

А в Беларуси неизбежно начнётся войнамнение

19:13

"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в ТурцииВидео

18:34

Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

18:32

Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом - рецепт

18:30

Ранен на оккупированной РФ территории: ГУР о состоянии "правой руки" Кадырова

17:51

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:39

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5Видео

17:30

"Очень быстро вернутся назад": какие территории отобьют ВСУ - гороскоп для Украины

17:26

"Моя суперсила - раскрывать артистов": тренер Голосу країни Иван Клименко о шоу

17:01

Какие цифры приносят удачу Львам с деньгами, в карьере и любви

Реклама
16:50

Как избавиться от пены при варке варенья: хозяйки назвали секретный продукт

16:50

Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

16:48

В чем секрет молодости Дженнифер Лопес: лайфхак от 53-летней артистки

16:37

Враг перебросил ракетоносители ближе к Киеву: эксперт о вероятных целях атак РФ

16:31

"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

16:28

В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

16:27

Девушка показала, как убрать накипь в чайнике за 15 минутВидео

16:16

Корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны: какие фирмы запрещены

15:54

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:36

Несется аномальная жара: синоптик предупредил о сильнейшем пекле в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять