Демонизация или очеловечивание: как увидет суть врага

Пора принять, что враг мало чем отличается от нас и от других, по своей сути. Он вообще нормальный.

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Россию не стоит демонизировать, считает Хомяк / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Описание, разными авторами, России и её народа как демонических, монструозных скорее говорит не о России, а об состоянии ума автора описания, захваченного сильными эмоциями.

Объект должен быть описан в его естественности, внутренней логике и противоречиях, со всей внимательностью ко всем особенностям. Так, как их воспринимают сами россияне, с воодушевлением, гордостью и другими чувствами. Только тогда получится точное описание.

И только это описание укажет путь уничтожения врага.

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А эти эмоции, делающие из врага монстра только сбивают с толку. Пора принять, что враг мало чем отличается от нас и от других, по своей сути. Он вообще нормальный. Как и мы, и американцы, немцы и британцы, китайцы и т.д. Отличия не в сути, а чисто культурно-исторические. Обыкновенные люди со своими страстями, как и все.

Но такое описание несёт опасность для обычного человека: сразу формируется человеческое принятие и доверие, что делает доверяющего своему врагу - слабым. И демонизация врага защищает нас от человечности и оправдывает действия по уничтожению.

Но если нужны действия по оправданию, значит мы не видим самой сути врага. А она проста и никак не связана с его человеческими добродетелями, кои у него есть. Суть проста: его намерение - нас уничтожить. Этого достаточно чтобы действовать. Без демонизации и признании всей его человечности. Просто с пониманием сути вызова.

Кто такой Олег Хомяк? Олег Хомяк - политический психолог, консультант по лидерству и психологии масс. Изучал политическую психологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Бывший советник министра здравоохранения, бывший советник главы Одесской ОГА.

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