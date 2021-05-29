Почему Беларусь остановила поставки топлива и как это отразится на карманах украинцев

Топливо на заправках может подорожать / УНИАН

Полный отказ Беларуси от поставок бензина А-95 в Украину - это ещё не факт.

Не подтвердить объемы в Беларуси могли по ряду причин. Во-первых, Мозырский НПЗ стал на плановый ремонт. Во-вторых, по моей инсайдерской информации, сотрудники экономического отдела Комитета госбезопасности Беларуси обвинили Нафтан и Мозырский НПЗ в том, что они недоплачивают в бюджет Беларуси за экспортированное в Украину топливо и дают нам большие скидки по терм-контрактам (пакетное предложение, когда в "нагрузку" к дизтопливу компаниям предлагают также купить бензин. - Главред).

Нефтепереработка – это огромная часть бюджета Беларуси, и Украина для них является премиальным рынком. Фактически, эти проблемы тянутся еще с прошлой недели – уже тогда Беларусь ограничила поставки по терм-контрактам до 30% от заявленных в них объемах. А сейчас, по-видимому, остановили их вовсе на время расследования. В связи с этим не исключено, что в будущем Украину заставят переподписать эти контракты без учёта скидок.

Еще одна причина в том, что Украина хором поддержала санкции Евросоюза, не анализируя их последствия для Украины с точки зрения снабжения нефтепродуктами.

В принципе, нет большой проблемы в том, чтобы завезти дизель по морю - система там налажена и работает. Но заместить поставки бензина по морю куда сложнее - для этого должна быть подготовлена инфраструктура (резервуары, насосная группа, разлив, налив и т.д.). А для этого необходимо некоторое время, поскольку бензин по морю мы практически не завозили.

Читайте такжеОбойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топливаК сожалению, потребление бензина из-за возросшего потребления автогаза в последние годы снизилось почти вдвое. До этого нам хватало топлива от Мозырского НПЗ, Литвы и внутренних производителей - Шебелинского НПЗ и Укртатнафты. А с отказом Беларуси потребуется некоторое время, чтобы рынок перестроился и начал работать в новых условиях.

Как теперь Нафтогаз будет определять предельные цены для Минэкономики - большой вопрос. Сейчас это происходит на основании данных Platts CIF NWE - северо-западных котировок цен на нефтепродукты. Если же поставлять их по морю, то нужно будет учитывать котировки по югу - по средиземноморским котировкам они отличаются на $8-10 за тонну. Кроме того, еще нужно учитывать перевалку в вагоны.

Если это временная приостановка, пока комитет госбезопасности РБ не разберется в том, кто кому "дарит" бензин, а не ответ Лукашенко на поддержку Украиной санкций ЕС, то особой трагедии для Украины не случится.

На то, что это временная остановка, указывает и то, что остановили только поставки 95-го, но не 92-го. В конце-концов, нельзя же быть наполовину "в положении".

При этом я не думаю, что дойдет до дефицита - по крайней мере, на ближайшие две недели топлива будет достаточно. И потом, если рынок не регулировать вручную, то он с этим и сам справляется. И если будет нехватка, то поставщики бензин найдут - свято место пусто не бывает. Заменить есть чем и откуда - Украина, помимо России и Беларуси, также получала топливо из Польши, Греции, Турции, Израиля. Но есть одно "но" - спотовая цена при поставке из этих стран всегда выше.

Так или иначе, текущая ситуация грозит сложностями для рынка, ведь какое-то время ему придется работать в экстремальном режиме перестройки. А это всегда провоцирует рост цен. В том числе, и на заправках, и потому платить за все это придется потребителю.

Леонид Косянчук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" , бизнесмен нефтегазовой сферы, специально для Главреда