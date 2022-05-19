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Дела Путина совсем плохи – на горизонте замаячило поражение России в войне

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

19 мая 2022, 18:31

И в Украине, и на Западе у Путина столь отчаянное положение, что пришло время вскрывать даже такие дорогущие консервы, как президент Франции Макрон.

Переговоры будут, но исключительно на условиях Запада и Украины
Путин пытается навязать Украине замороженный конфликт, присоединив к Крыму и Донбассу ряд новых оккупированных территорий / Фото УНИАН,

В США и Евросоюзе начала распаковываться широкая база тухлых консервов в густой сети российских лоббистов. Причем в различных сферах, разного социального веса и калибра: от журналистов и экспертов до политиков и даже лидеров европейских стран. Все они дуют в одну дудку, озвучивая мелодию одного нарратива: "Нельзя унижать Россию и давайте сохраним лицо Путину".

При этом трубадур или дуротруб президент Франции Макрон пока оказался самой титулованной высокопоставленной кремлевской консервой и дуротрубом. Он совсем недавно публично призвал не унижать Россию и сохранить лицо Путину, а по телефону предложил президенту Зеленскому "заключить перемирие с Путиным в обмен на суверенитет Украины". Зеленский предал этот пассаж публичной гласности.

Макрон, влюбившись в учительницу, плохо учился в школе. Иначе этот парень знал бы законы физики и материализм: нельзя сохранить то, чего нет!

Кроме того, Макрон и ему подобные обязаны понимать: Путин и его банда – военные преступники; если сейчас позволить им избежать наказания, то это обрушит верховенство международного права, весь существующий миропорядок и гарантии мировой коллективной безопасности.

Если этого не понимает президент Франции – ведущей страны Евросоюза, то у человечества плохи дела.

Что означает в реальной жизни "давайте не будем унижать Россию"?

Дела у президента бункера и его банды террористов в Украине и в экономике РФ идут скверно, а в краткосрочной перспективе на горизонте замаячило поражение в войне, тотальное разрушение экономики РФ и крах путинского режима.

Но даже на фоне этих обстоятельств Путин пытается навязать Украине руками Запада замороженный конфликт, присоединив к Крыму и Донбассу еще ряд оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий. Навязать некий Минск-3.

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Заблокировать развитие и продвижение Украины, интеграцию нашей страны в Евросоюз и НАТО на данном этапе.

Снять или значительно смягчить "адские санкции", наложенные на Россию.

Отложить на краткосрочную перспективу следующий этап войны, чтобы лучше подготовиться и зализать раны.

Активное мероприятие "Нельзя унижать Россию" проводится с большим размахом и напором в западных медиа.

После публичных заявлений Макрона в формате этой программы и в поддержку Путина Лавров заявил: "Единственный человек на Западе, на которого может опереться Кремль – это Макрон. Он – надежный друг Москвы". Очевидно, у Путина в Украине и на Западе столь отчаянное положение, что пришло время вскрывать даже такие дорогущие консервы, как президент Франции Макрон. При этом Лавров поносил Шольца и Германию за отсутствие или непоследовательность позиции.

Неужели президент бункера, учитывая эту мощную пиар-кампанию, прочитал на лбу у Байдена, Джонсона и официального Брюсселя (Евросоюза) тавро, написанное большими буквами – "поцы"?

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Переговоры будут, но исключительно на условиях Запада и Украины. Их результатом станет реальная капитуляция РФ, отражённая в формулировках мирного соглашения.

Путин и его банда террористов от отчаянного положения, похоже, вообще рассудок потеряли. Неужели они думают, что Запад забыл о шантаже и ядерном терроризме, затеяв кампанию по свержению путинского режима, чтобы с рашистами-путинистами просто поиграться? Для Запада уже все издержки, связанные с санкциями, исчисляются сотнями миллиардов. Не считая помощи Украине. С декабря 2021 года по сегодняшний день только военно-техническая помощь Украине уже исчисляется цифрой около 70 миллиардов долларов. Это годовой оборонный бюджет России.

Так это еще ленд-лиз не заработал!

Всем макронам, сети лоббистов России следует понять простой тезис. По поводу РФ Западом принято стратегическое решение (санкции, ленд-лиз и т.д). Его никакими выступлениями, заявлениями, статьями уже не перебить и не остановить. Этот политический и бюрократический танк уже запущен и заднего хода не имеет. Тем более, что это имеет поддержку абсолютного большинства народов стран Запада.

Пойти против этого коллективного стратегического решения Запада политикам, экспертам и журналистам любого ранга – себе дороже. Все одно что мочиться против ураганного ветра. Только и всего.

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Очевидно, Москва вошла в период тотальной политической, дипломатической, военной и экономической деградации. На фоне систематических поражений на украинском фронте, международное сообщество сейчас наблюдает полнейший крах гигантской пропагандистской машины Кремля.

Другими словами, в морге прозектор уже кромсает большим секционным ножом поверхностный защитный слой кожи трупа агрессора. Очевидно, покойник перед смертью просил исполнить свою последнюю волю: кремировать и пепел развеять над океаном. Чтобы эта коричневая чума больше не оставила по себе память и поклонников рашизма-путинизма. Некуда будет приносить цветы и венки фанатам, угоревшим от имперского шовинизма. Пусть ищут для себя и своего народа иную экзистенциальную народную идентичность – менее опасную для человечества.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт

война в Украине Владимир Путин Минск-3 Россия Юрий Радухин
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