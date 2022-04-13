Дефолт для России может быть хуже нефтяного эмбарго

Через месяц в России может начаться дефолт / УНИАН

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу. На самом деле, сейчас речь идет о частичном дефолте.

Напомню, что 4 апреля Россия должна была погасить купон и часть основного долга. 70% процентов этого долга Россия уже предварительно выкупила за российские рубли и кредитор претензий не имеет, потому что часть долга держали российские банки, поэтому вопрос закрылся. Но там осталось две группы облигаций, которые принадлежали иностранным инвесторам и которые потребовали возврата в валюте, в которой был предоставлен заем.

Так вот когда говорят о дефолте, то имеют в виду именно их - то есть, речь идет о примерно 30% от общего объема тех долговых обязательств, которые Россия должна была погасить.

Соответственно, именно поэтому это и стоит называть частичным дефолтом России.

Но сейчас вступает в силу льготный период в 30 дней, в течение которого Россия должна найти ту валюту, которую требуют инвесторы. Россия этого не сделает - у нее есть указ руководителя, который начал войну против Украины, согласно которому все расчеты должны проходить в рублях.

А все те механизмы, благодаря которым избежали дефолта в марте, американское министерство финансов перекрыло. То есть проводить операции по погашениям инвесторами средств с заблокированных счетов Центробанка РФ невозможно. Поэтому мы все ждем начала мая, когда официально Россия не сможет выполнить взятых на себя обязательств по частичному дефолту и он превратится в общий.

Но в системе международных финансовых заимствований существует понятие кросс-дефолта. Это означает, что в случае, если вы не рассчитались в установленный срок хотя бы по одной из облигаций и вам при объявлении полного дефолта все держатели облигаций независимо от даты погашения имеют право предъявить все свои облигации к погашению стране-дефолтеру. На сегодня общий объем выпущенных Россией долгов составляет 150 миллиардов долларов. В России ни технически, ни физически таких денег нет.

Читайте такжеПочему дефолт не сразу добьет РоссиюТо есть наибольшая опасность для России и возможный вариант развития событий будет следующим: в течение этого месяца никто ничего не будет делать. Все будут сидеть на пороховой бочке, затем, в начале месяца будет предъявлено к исполнению 150 миллиардов и тогда Россия получит 100-процентный дефолт.

Это будет означать блокирование всех государственных счетов, всего государственного имущества и имущества государственных компаний за пределами РФ. То есть все имущество РФ, кроме домов дипломатических служб будет арестовано, будут созданы соответствующие комитеты кредиторов и начнется судебный процесс продажи имеющегося имущества России для погашения предъявления к уплате долгов.

В ситуации, которая сложилась вокруг России дефолт-это крайне сокрушительное действие. Россия не получит ни копейки за поставленные в ЕС энергоносители, и для нее это будет хуже эмбарго, потому что России еще нужно нести социальные расходы и обеспечивать внутренний рынок, а денег на это не будет.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, специально для Главреда