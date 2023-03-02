Лучше бы не выдумывали ничего, а просто сказали, что укронацисты задумали что-то бешеное и страшное, и оно такое страшное, что мы вам даже не скажем.

Фурса прокомментировал события в Брянской области РФ / скриншот

Совсем недорабатывают уже в ФСБ.

Ну решили вы повторить историю с захватом заложников, возвращая русских в славные времена бурных 90-х и Буденновска.

Придумали украинскую ДРГ, в которой целых 50 человек. Решили таким образом мобилизовать ваше население. Что ж, идея не так уж и плоха. Потому что хороших идей у вас нет.

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Ну черт побери, выучите уже мат часть. У вас школа на дистанционке работает. Какой в задницу школьный автобус? Разве можно такую лажу производить. Где славная школа провокаций ФСБ. Сейчас из-за этого бардак. А кто виноват? Кто плохо доработал легенду? Кто поленился проверить?

Год назад начали прыгать мангустом в какой-то клозет деревянный вдоль дороги. Сейчас эта лажа. Прям обижаете своими лажами.

Лучше бы не выдумывали ничего, а просто сказали, что укронацисты задумали что-то бешеное и страшное, и оно такое страшное, что мы вам даже не скажем.

А то получается что, украинская ДРГ в составе 50 человек через границу таскает еще и школьный автобус с учениками русскоязычных школ Черниговщины, чтобы торжественно казнить их в селе Сушаны?

Еще и село нашли какое-то странное. Сушаны. Что-то странное, ничего героического.

Короче, опять двойка.

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