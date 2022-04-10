Даже после поражения в войне с Украиной фашизм из России не исчезнет

В РФ невозможно построить новое современное общество – только новую версию фашизма / Reuters

Упреки в том, что критику в адрес российской антипутинской оппозиции хорошо бы сопровождать еще и позитивными предложениями, принимаю.

Первый позитивный шаг для них очевиден – стратегический анализ ситуации, в которой они находятся и из которой хотят выбраться, анализ хотя бы на уровне широко применяемого в бизнесе подхода SWOT (Strengths, weakness, opportunities, threats – контролируемые ими сильные аспекты ситуации, подлежащие учету уязвимости, предлагаемые ситуацией возможности и заложенные в ней угрозы). Это не высший класс стратегии, не запредельное искусство и не полет вдохновенной мечты. Это широко распространенная методика, которая позволяет сформировать базовые рекомендации относительно того, как лучше действовать для решения поставленной задачи в более-менее реальных, обычно неблагоприятных, условиях.

Теперь посмотрим на то, как этот SWOT-квадратик отрабатывает обобщенная антипутинская оппозиция. Она довольно хорошо описывает в публицистике угрозы и вызовы, которые перед ней стоят. Она отлично понимает слабости и уязвимости нынешней ситуации, которые ей необходимо преодолевать. Она вполне находит в ситуации и сильные моменты – например, полную возможность опираться на идеологическую поддержку Запада и использовать западные (давно уже ставшие классикой) либеральные наработки для выстраивания желательной для них картины российского будущего. Она открывает для себя и возможности – особенно после поражения кремлевского фашизма в развязанной им войне.

Позитив? Несомненно. В теории.

На практике все слегка хуже, потому что сопоставление масштабов угроз и возможностей, мягко говоря, не дает оснований для оптимизма. Потому что даже после поражения в войне с Украиной фашизм из реальной России никуда не денется. РФ ведь никто не собирается оккупировать, как Германию в 1945, и аналогичная тогдашней денацификации "депутинизация" ей совершенно не грозит. Поэтому фашизм в России застрянет на десятилетия.

Для любого либерального проекта это тяжелая ключевая угроза, которую не получится игнорировать. Угроза, без устранения которой никакие позитивные возможности не удастся использовать. Потому что все ресурсы, которые могут быть использованы для смены общественной модели, фашизм или съест начисто, или намертво заблокирует. А для реализации любой стратегии нужен адекватный ресурс.

И главная проблема построения "светлой России будущего" заключается в том, что для реальной сегодняшней России такого ресурса просто нет.

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Некоторая часть антипутинской оппозиции, если я не отстал от движения тамошней общественной мысли, верит в то, что после передачи ей контроля над телевизором она быстренько сменит пластинку пропаганды и эфирной проповедью вылечит народные массы от фашизма.

Но, по-моему, в нынешней реальной ситуации РФ это не возможность, а, наоборот, дополнительная угроза. Кремлевская пропаганда не просто убрала из массового сознания либеральный дискурс – она уничтожила почву, на которой он мог бы укорениться – способность к рациональному и критическому мышлению. Без такой способности любые подвижки общественного сознания будут просто переключением на другой канал массового лицемерия, а не сменой парадигмы.

Построить на этом ресурсе современное общество не получится – только новую версию гибридного или прямого фашизма. А вернуть способность к рациональному и критическому мышлению можно только научив этому, а на это нужны десятилетия.

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В чем же "позитив"? В том, что люди с рациональным, современным и критическим мышлением там все-таки остались. И в том, что построить "светлую Россию будущего" они все-таки могут, и даже довольно быстро, но только в своем относительно небольшом кругу. Реализовать сильные моменты и возможности либерального проекта, исключив самые для него тяжелые угрозы.

То есть, осознав, что "светлая Россия будущего" не должна географически находиться в самой России и опираться на оставшееся в ее границах население. Потому что оставаться там – это для нее гарантированная гибель. Не будет работать либеральная механика в условиях фашистской физики.

Кстати, у вас там Кенигсбергский эксклав завис посреди Евросоюза – не хотите ли эту opportunity использовать? Будет такой себе "Тайвань", отдельный от чуждого ему материка. "Остров Крым" Василия Аксенова, только гарантированный политической географией от нового кремлевского вторжения – и, пожалуйста, без этой тошнотворной имперской ностальгии.

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Верю ли я в реальность такого проекта? Конечно, нет. Интегрироваться в уже существующие либеральные социумы для тех, кто найдет в себе силу и ненависть оторваться от российского фашизма, значительно проще, чем создавать новый. Они так и делают – уже сто с лишним лет. Так с чего бы подход изменился сейчас?

Что касается российского "материка", то для него у меня тоже есть позитивные сценарии. Их беда лишь в том, что они совершенно умозрительные, потому что их реализация требует предпосылок, которых сейчас нет, и ожидать появления которых в ближайшие пару десятилетий я считаю чрезмерным оптимизмом. Я полагаю умеренно оптимистичным сценарий, при котором там в ближайшие десятилетия все будет стабильно плохо. Во всяком случае, в том остатке России, что застрянет под Кремлем.

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Не согласны? Окей, работайте, доказывайте живой практикой, что я не прав. Буду только рад. Но это весь позитив, который я могу вам по этой теме предложить.

Сергей Бережной, журналист