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Дайте еще больше "люлей" второй армии мира

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

1 декабря 2022, 19:20

Так будут обстрелы, или нет? А никто не знает. Просто надо быть готовым, что они могут это сделать. А если не сделают, то можно радоваться.

Дайте еще больше 'люлей' второй армии мира
В ответ на обстрелы украинцы просят дать россиянам еще больше "люлей", считает Фурса / Коллаж АрміяInform, Минобороны РФ

Говорят, что не исключено, что россияне будут продолжать забрасывать ракетами и на этой неделе. "Не исключено" - идеальная формулировка. Не надо никаких разведывательных данных, инсайдов, или даже тайного знания, которым обладает кума вашего двоюродного брата, сестра которой работает поваром в СБУ. Стреляли - ну мы же говорили. Не стреляли - ну мы также не говорили, что точно будут стрелять.

Вопрос в том, будет ли Россия последовательной в своей стратегии и будет ли позориться до конца. Признает, что стратегия не работает и надо все же сохранить некоторые ракеты на будущее. Потому что стреляют они не просто так, не потому, что истерика. А потому, что такой метод. Так прописали.

Россия продолжает воевать по учебнику. Проблема в том, что это российский учебник, который писали русские и проверяли русские и что там написано, может не работать. А ведь какие-то люди старались. Писали. И надо выполнять.

Что они делают сейчас? Британская разведка раскопала и разложила по полочкам. Ну как раскопала. Нашла учебник для младших и средних генералов. Джеймс Бонд хорошо поработал.

В учебнике написано, что если что-то пошло не так, надо применить SODCIT. Это концепция стратегической операции по уничтожению критически важных целей. Целью концепции является "создание условий для противодействия угрозам и недопущения агрессии, а в случае начала военных действий – нанесение противнику (коалиции) вреда, во время которого они отказались бы от продолжения (эскалация) на выгодных для России условиях".

То есть. Россия признала, что ВСУ на поле боя прямо скажем эскалируют. То есть дают русской армии люлей. И противодействовать этому россияне не могут. А потому пытаются бить по инфраструктуре. Чтобы создать психологическое давление. И заставить украинский народ требовать от украинской власти перестать эскалировать и остановиться в освобождении украинской территории.

Все как по учебнику.

Только вот беда в том, что этот супер коварный план такой коварный, что всем понятен. И что эта стратегия никогда не работала. Ни у русских, ни у американцев, ни даже у Гитлера. И она такая откровенная и дерзкая, что хоть и создает проблемы и бесит, приводит к нервным срывам, но не является эффективной, потому что вызывает у общества другое желание. Украинское общество еще больше требует от украинских властей ускорения эскалации и предоставления еще больше люлей и освобождения украинской территории.

Так будут или не будут? А никто не знает. Просто надо быть готовым, что они могут это сделать. А если не сделают, то можно радоваться. А если сделают, то держать психологический строй и показывать кукиш Путину и его стратегии террора. Потому что он стреляет даже не по трансформаторам. Он стреляет по нашим мозгам. Там главная цель. Которую прописали в гениальной стратегии гениальных стратегов второй армии мира.

Источник

война в Украине Сергей Фурса ракетный удар
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