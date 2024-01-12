УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йемену

Тарас Загородний
12 января 2024, 17:15
В мире растет количество точек нестабильности. И если бы США не вмешались, в дальнейшем это было сделать гораздо сложнее.
Йемен, США, Великобритания, Сунак, Байден
Пока рано говорить о том, что эти удары могут перерасти в новую войну, но далее США будут следить за реакцией / Коллаж Главред, фото - facebook.com/POTUS, twitter.com/uharteko

12 января США и Великобритания нанесли удары с воздуха по 60 объектам хуситов в Йемене. Операция стала ответом на многочисленные нападения на коммерческие гражданские корабли в Красном море.

Напомню, что после того, как в Йемене произошел государственный переворот, хуситы подвергали атакам не только гражданские корабли. Еще с 2015 года хуситы начали атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Американцы, кстати, тогда помогали правительству Йемена, после чего хуситы, фактически, получили под свой те ресурсы, которые вкладывали американцы.

Хуситам активно помогал Иран – они, к слову, так же, как и Россия в войне против Украины, запускали аналоги "шахедов" по нефтеперерабатывающим заводам. В Красном море они уже перешли в режим активных ударов по торговле, что стало угрожать убытками многим компаниям. Кроме того, хуситы предпринимали попытки ударов по американским кораблям, что и стало причиной для перехода к уничтожению Штатами их инфраструктуры.

видео дня

К слову, Иран на днях захватил танкер в Оманском заливе, однако открыто лезть в войну с США и их союзниками он не станет. Поскольку это чревато непосредственными ударами по Ирану как со стороны Израиля, так и союзников США – у той же Саудовской Аравии уже давно чешутся руки.

Потому Иран вряд ли станет идти на открытую конфронтацию. А поскольку точек нестабильности становится больше, теперь США впервые со времен вывода войск из Афганистана показывают силу, ведь если не вмешаться сейчас, в дальнейшем им будет сложнее останавливать процессы, которые уже запущены в мире.

Пока рано говорить о том, что эти удары могут перерасти в новую войну, но далее США будут следить за реакцией на свои действия – если атаки хуситов будут продолжаться, то и удары со стороны США не прекратятся.

Основным зачинщиком создания точек нестабильности, в первую очередь, является Китай. Он делает это, чтобы распорошить силу Соединённых Штатов Америки. С их подачи следующей горячей точкой может быть Северная Корея, Филиппины, а "вишенкой на торте" для Китая, конечно же, является Тайвань.

Россия, которая заговорила о созыве заседания ООН из-за обстрелов Йемена, используется в качестве консильери Китая, ведь поскольку она созывает Совбез от своего имени, Китай якобы остается в стороне.

РФ вынуждена идти на такие шаги, чтобы быть полезной Китаю. Поэтому Россию будут активно использовать для создания дополнительных точек напряжения в мире. Ведь на Ближнем Востоке у РФ остались давние связи еще со времен Советского Союза. И не будем забывать, что Кремлю выгодна любая дестабилизация в этом регионе, поскольку это будет способствовать росту цен на нефть. Однако именно в этом возможном подорожании интересы России и Китая расходятся.

Если же на Ближнем Востоке все-таки разгорится большая война, есть риск, что США могут переключить внимание с Украины. И нам нужно учитывать такую опасность уже сейчас и делать ставку на развитие собственного ВПК, чтобы уменьшить зависимость от США по многим позициям. Потому что мы должны понимать одну простую вещь – у США нет никаких обязательств перед Украиной. Поскольку, в отличие от Израиля, Саудовской Аравии и Южной Кореи, у Штатов с Украиной нет подписанных договоров, которые они должны выполнять.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Йемен Тарас Загородний
Реклама

Главное за день

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йемену

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йемену

17:15 Мнения
У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

16:54 Политика
Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

16:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:41

Как сделать, чтобы дома пахло невероятной свежестью: копеечные средства

17:15

Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йеменумнение

16:54

У Путина есть коварный план: НАТО будет вынуждено ударить по Беларуси

16:46

Положение трудное, РФ пошла на прорыв: генерал ВСУ назвал опасное направление

16:41

Северная часть Черного моря перешла под контроль Украины - Буданов

Путин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - БульбаПутин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - Бульба
16:32

"Вечные враги": Медведев в истерике пригрозил Британии войной из-за помощи Украине

16:00

Будут прощены 7 ваших грехов: что нужно сделать 13 января

15:56

"Придется заботиться о русских": Буданов упрекнул "уставший от войны" Запад

15:49

"Грохнули" десятки вертолетов и самолетов РФ: в ВСУ объяснили слова Зеленского

Реклама
15:16

Купянск и Угледар в опасности: оккупанты готовят большой штурм

15:14

Пора высказать свою позицию: россияне визжат из-за фото Лорак с украинскими военными

14:59

ВСУ продвинулись возле Вербового: удалось отбить часть территории

14:43

Будут "непопулярные решения": в ОП назвали сроки принятия закона о мобилизации

14:27

"Это будет на совести Европы": РФ может напасть на еще одну европейскую страну – Бульба

14:17

В Польше поймали 15-летнего чешского школьника, рвавшегося воевать в ВСУ

14:05

Чем опасно появление новых родинок: врач рассказала, когда стоит бить тревогу

13:38

2,5 млрд фунтов помощи для Украины: британский премьер Сунак приехал в Киев

13:38

Прощание с Виталием Билоножко: жена артиста скорбит на церемонии

13:25

Гороскоп на завтра 13 января: Тельцу - брак, Лев - не делитесь секретами с супругом

13:16

Ни работы, ни учебы: юрист пояснил, чего мужчины не получат без учета в ТЦК

Реклама
13:11

Евровидение 2024: кто будет бороться за право представить Украину в ШвецииВидео

12:48

Потап в Дубае сел в лужу: не знает украинских поговорок

12:25

В Украину идут сильные морозы до -21: синоптик сказал, где будет холоднее всего

12:24

Сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление: Буданов назвал причины

12:05

Надо за 8 секунд угадать, какое животное на рисунке: непростая загадка с "изюминкой"

12:03

Поставки ракет из КНДР в РФ: в ГУР сделали заявление, а в США ввели санкции

11:39

Эксперт пояснил, как Путин руками белорусов будет организовывать конфликт с НАТО

11:36

Алкоголь зло: у путинистки Кудрявцевой больше нет мужа

11:33

В Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие

11:19

Церковный праздник 13 января: ни в коем случае не обижайте в этот день кошку

10:56

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

10:46

У Ирины Федишин случилось большое семейное горе

10:41

"Грозит штраф и общественные работы": прокуратура взялась за предательницу Лолиту

10:34

Загадочная головоломка: только 2% людей смогут найти число 749

10:27

Участница "Мастер Шефа" показала элементарный рецепт ленивых беляшей как из детства за 30 минут

10:26

Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

09:54

Пенсии в Украине будут назначать иначе: что ужесточили

09:42

Премьер Британии сегодня посетит Киев и подпишет важные договоренности: что известно

09:16

Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе" – Белый дом

09:00

Дронов станет меньше: эксперты рассказали, как морозы изменят ситуацию на фронте

Реклама
08:24

В РФ проблемы со штурмами: на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников

08:10

О способности РФ финансировать войнумнение

07:54

Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известноВидео

06:55

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:10

Дымовая завеса вокруг мобилизационного законамнение

05:30

Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего пленаФото

04:46

Как отмыть застарелые пятна с индукционной плиты: быстрый и экономный способ

04:15

РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет россиян: эксперт оценил возможность бунтов

03:21

Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд

02:40

58-летняя Ассия Ахат похвасталась сдобными формами в черном кэтсьюте

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять