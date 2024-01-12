Давно чесались руки: почему США и Великобритания нанесли удары по Йемену

В мире растет количество точек нестабильности. И если бы США не вмешались, в дальнейшем это было сделать гораздо сложнее.

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Пока рано говорить о том, что эти удары могут перерасти в новую войну, но далее США будут следить за реакцией / Коллаж Главред, фото - facebook.com/POTUS, twitter.com/uharteko

12 января США и Великобритания нанесли удары с воздуха по 60 объектам хуситов в Йемене. Операция стала ответом на многочисленные нападения на коммерческие гражданские корабли в Красном море.

Напомню, что после того, как в Йемене произошел государственный переворот, хуситы подвергали атакам не только гражданские корабли. Еще с 2015 года хуситы начали атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Американцы, кстати, тогда помогали правительству Йемена, после чего хуситы, фактически, получили под свой те ресурсы, которые вкладывали американцы.

Хуситам активно помогал Иран – они, к слову, так же, как и Россия в войне против Украины, запускали аналоги "шахедов" по нефтеперерабатывающим заводам. В Красном море они уже перешли в режим активных ударов по торговле, что стало угрожать убытками многим компаниям. Кроме того, хуситы предпринимали попытки ударов по американским кораблям, что и стало причиной для перехода к уничтожению Штатами их инфраструктуры.

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К слову, Иран на днях захватил танкер в Оманском заливе, однако открыто лезть в войну с США и их союзниками он не станет. Поскольку это чревато непосредственными ударами по Ирану как со стороны Израиля, так и союзников США – у той же Саудовской Аравии уже давно чешутся руки.

Потому Иран вряд ли станет идти на открытую конфронтацию. А поскольку точек нестабильности становится больше, теперь США впервые со времен вывода войск из Афганистана показывают силу, ведь если не вмешаться сейчас, в дальнейшем им будет сложнее останавливать процессы, которые уже запущены в мире.

Пока рано говорить о том, что эти удары могут перерасти в новую войну, но далее США будут следить за реакцией на свои действия – если атаки хуситов будут продолжаться, то и удары со стороны США не прекратятся.

Основным зачинщиком создания точек нестабильности, в первую очередь, является Китай. Он делает это, чтобы распорошить силу Соединённых Штатов Америки. С их подачи следующей горячей точкой может быть Северная Корея, Филиппины, а "вишенкой на торте" для Китая, конечно же, является Тайвань.

Россия, которая заговорила о созыве заседания ООН из-за обстрелов Йемена, используется в качестве консильери Китая, ведь поскольку она созывает Совбез от своего имени, Китай якобы остается в стороне.

РФ вынуждена идти на такие шаги, чтобы быть полезной Китаю. Поэтому Россию будут активно использовать для создания дополнительных точек напряжения в мире. Ведь на Ближнем Востоке у РФ остались давние связи еще со времен Советского Союза. И не будем забывать, что Кремлю выгодна любая дестабилизация в этом регионе, поскольку это будет способствовать росту цен на нефть. Однако именно в этом возможном подорожании интересы России и Китая расходятся.

Если же на Ближнем Востоке все-таки разгорится большая война, есть риск, что США могут переключить внимание с Украины. И нам нужно учитывать такую опасность уже сейчас и делать ставку на развитие собственного ВПК, чтобы уменьшить зависимость от США по многим позициям. Потому что мы должны понимать одну простую вещь – у США нет никаких обязательств перед Украиной. Поскольку, в отличие от Израиля, Саудовской Аравии и Южной Кореи, у Штатов с Украиной нет подписанных договоров, которые они должны выполнять.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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