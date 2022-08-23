Тело Дарьи Дугиной во время похорон / eg.ru

Не. Ну, хорошо же сидели. Наталья Вовк с котом на номерах ДНР приехала прямиком из Правого сектора, подложила Дашке под днище четыреста грамм тротила, машина горела как мартеновская печь три минуты, после чего "тело водителя невозможно идентифицировать, предположительно, это женщина".

Так. Слушаю ваши новые версии. Версия, что Дашку взорвал подмосковный мэр за крысятничество на строительстве, или ФСБ за крысятничество на распиле бабла ЛеПэнши, или какая-то там полоумная Народная армия Ильи Пономарева, отменяются.

По той простой причине, что Дашку, со всей очевидностью, вообще никто не взрывал. И, скорее всего, "во гробу лежит живая". И Наталью Вовк, наверное, мы тоже больше никогда не увидим. Потому что "предположительно женщина" должна же все-таки в машине сгореть-то, ну. А новая Наталья Вовк с лицом Дарьи Дугиной послезавтра уедет, скажем, в Маяму. Ну и заодно вот вам новый Хорст Вессель и давай бомбить Эстонию. Чот никаких других версий у меня не осталось.Ваши варианты?