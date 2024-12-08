Повстанцы активизировались в южной провинции Даръа и значительно расширили зону контроля с юга.

https://opinions.glavred.info/damask-budet-zazhat-s-treh-storon-10620632.html Ссылка скопирована

Сирия / Коллаж: Главред, фото: скриншот

С 27 ноября, начала наступления сирийских сил сопротивления, под контроль повстанцев перешло более 10 тысяч квадратных километров территории Сирии.

Я уверен, что бегство асадитов (САА) войдёт в историю современных войн и конфликтов, как самое позорное и быстрое бегство. Хотя, конечно, конкуренцию им будет составлять афганская армия, не менее быстро и позорно отступавшая под натиском талибов.

При этом ситуация для Башара Асада за прошедшие 48 часов ухудшилась в разы. Повстанцы активизировались в южной провинции Даръа и значительно расширили зону контроля с юга. Параллельно оживились подразделения повстанцев в районе Эт-Танф, которые выдвинулись в направлении Пальмиры и уже контролируют этот город. И это при том, что основные силы сопротивления вплотную подошли к Хомсу и вопрос падения города – это вопрос ближайшего времени.

видео дня

Дамаск будет зажат с трёх сторон и актуален сейчас вопрос лишь следующей вариации, режим Башара Асада в 2024 падёт до Нового года или в 2025-м до инаугурации Дональда Трампа?

Ваши версии?

Турецкая армия зашла в Алеппо, взятый под контроль подрзделениями ХТШ на этой неделе.

Это к вопросу заданному накануне, будут ли турецкие войска продвигаться следом за силами сопротивления. Далее Хама, Хомс и т.д.

Теперь эту машину не остановить. Эрдоган не будет никому отдавать такой исторический шанс.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред