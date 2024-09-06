Дальности ATACMS не хватит, чтобы сбить: чем опасно появление иранских ракет у России

Собственное производство ракет позволяет России осуществлять одну массированную атаку на Украину в месяц, а она хочет наносить такие удары ежедневно.

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Россия может получить баллистические ракеты от Ирана, что создаст серьезные проблемы для Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля, pixbay.com

Иран в ближайшие дни должен передать России крупную партию баллистических ракет, сообщил Bloomberg. Но к сообщениям информационных агентств стоит относиться со скепсисом, потому что часто они выдают желаемое за действительное, потому что сознательно или не сознательно становятся участниками определенных информационных операций.

Ирану есть что передавать России. В частности, там есть ракеты семейства Fateh – Fateh-110, которые летят на 300 км, а в экспортном варианте – на 250 км. Также есть ракеты Zolfaghar, которые летят на 700 км. Если Иран действительно предоставит России ракеты, нам, конечно, это ничего хорошего не сулит.

Если РФ получит дальнобойные ракеты Ирана, их трудно будет достать, даже получив разрешение на использование ATACMS. Ведь дальности ATACMS может не хватить, чтобы сбить иранские ракеты. Тогда понадобятся другие американские ракеты – JASSM, дальность которых достигает 900 км.

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То есть появление у России иранских ракет станет серьезной проблемой для нашей обороны, потому что перехватывать их смогут только Patriot, оснащенные ракетами PAC-3, а также NASAMS и Iris-T в определенных конфигурациях, да и то не на 100%.

С другой стороны, сейчас Иран публично намекнул Соединенным Штатам Америки, что он готов вернуться к ядерной сделке и допустить к своим объектам МАГАТЭ с инспекциями в обмен на то, чтобы с него начали снимать санкции и чтобы работала программа "Нефть в обмен на продовольствие".

Думаю, что сообщение о возможной передаче Ираном ракет является будущей переговорной позицией для торга с Соединенными Штатами. Ведь Ирану придется идти на уступки, вот он сразу и обозначает, что сможет сделать – отказаться от поставок ракет России, если США согласятся договариваться по ситуации на Ближнем Востоке. Иран очень не хочет, чтобы против него США, Великобритания, Франция и их союзники по НАТО начали реальные боевые действия.

Потому эти сообщения о передаче ракет России могут быть намеком, мягким шантажом со стороны Ирана.

Ирану сейчас невыгодно заниматься поставками ракет России, потому что он стремится хоть как-то снять с себя санкции и решить проблемы, которые у него назревают. А вот после того, как Иран решит или не решит эти свои проблемы, вероятность поставки им ракет России возрастет.

Безусловно, для России было бы очень желательно, чтобы Иран предоставил ей ракеты. Потому что война истощила ракетный потенциал Российской Федерации, поэтому любая помощь в этом смысле ей нужна. Даже в виде невысокоточных ракет, которые производит Иран и Северная Корея, потому что они увеличивают количество ударов по Украине: они напрягают нашу ПВО, они затрудняют сбивание других ракет, они терроризируют мирное население.

Россия сегодня может производить 150-160 ракет в месяц, то есть она с начала полномасштабной войны втрое увеличила производство ракет. Поэтому РФ может осуществлять массированную ракетную атаку раз в месяц, а в промежутках между такими атаками 5-10 ракет запускать чуть ли не ежедневно. Но Россия стремится осуществлять массированные атаки ежедневно. А ракет для массированных ударов ей не хватает, поэтому она с удовольствием возьмет ракеты у Ирана или КНДР – у любого, кто бы их давал.

Как бы там ни было, но множества иранских ракет не будет, потому что Ирану самому они нужны, потому что его самого может ждать и эскалация, и противостояние, и почти полноценная война. Поэтому Иран не будет отдавать ракеты, которые могут понадобиться ему самому. Какое-то количество он, конечно, может предоставить России, но большое количество – нет.

Кроме того, если Иран все-таки начнет предоставлять России ракеты, США могут снять ограничения на удары вглубь территории РФ западным оружием. Но это не повлияет на ситуацию принципиально. Потому что нечем бить по России. То есть ограничения американцы могут снять, а ракет не будет хватать – у США не так много подобных ракет. Что касается JASSM, то они могут появиться у нас только в конце года, не раньше, даже если решение об их передаче США примут уже завтра.

Александр Кочетков, политический аналитик, эксперт-ракетчик, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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