Чтобы спасти Россию, ее нужно победить, убеден Альфред Кох / Reuters, УНИАН

Начинают приходить первые сведения о ходе "частичной" мобилизации в России. Этот трагифарс нуждается, видимо, в каком-то специальном языке описания, поскольку он с одной стороны гомерически смешон, а с другой - пронзительно тосклив какой-то щемящей русской тоской, когда вот люди покорно идут на убой и даже не думают, что можно сказать: "нет, я не пойду, сажайте меня, но я этого делать не буду".

Вся российская история стоит на этой тупой покорности народа. И даже когда где-то по краям империи какие-нибудь староверы, казаки или башкиры говорили власти "нет", то все равно срединная Россия оставалась рабски покорной и давала властям достаточно пушечного мяса, чтобы подавить этот протест окраин.

Недаром самая распространенная в России фамилия - Смирнов.

Мне безумно жалко этих не очень здоровых и не очень счастливых людей, всю жизнь считающих копейки до получки, обремененных семьями и долгами, радующихся выпивке по выходным и наивно верящим в соблазнительные рассказы Путина про величие и могущество их страны.

Но сказано в Евангелии: "....а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской" (Матф. 18:6).

И собирают этих обманутых людей, которых бесчестные и алчные пропагандисты накачали имперской спесью и ненавистью, и дают им напиться до бесчувствия, чтобы они не думали, куда и зачем их везут, и играют им по злой иронии судьбы "Прощание славянки" и глупые их бабы и малые дети плачут и машут им вслед…

И было так в России и сто лет назад, и двести, и триста… И гнусные русские попы уже закадили, уже заокропляли грязной водопроводной водой "святое воинство". И презрев Христа, его именем благословили их на убийство людей, которые ничего плохого им не сделали и которых они даже не знают совсем…

И взвизгнула гармошка, и тронулся поезд или автобус, и поехали добрые русские люди куда-то на запад "защищать родину"...

А в это время Илья Дмитриевич Медведев проснулся в своем особняке на Рублевке и прислуга принесла ему, молодому барину, кофею в постелю. И потянулся на белоснежной перине изнеженный и в общем-то неплохой парень, и посмотрел, как по телевизору показывают "частичную" мобилизацию. И стало ему скучно, и он даже не почувствовал никакой своей связи с этими людьми, и не ощутил принадлежности к одному с ними народу и переключил канал… И это тоже все очень банально, и было сто раз…

И вот уже гнуснейший из смертных, вор и прелюбодей Гундяев (патриарх Кирилл) призывает россиян не бояться смерти и убивать украинцев, не считая их врагами. Если после этого кто-то посмеет вам сказать, что Русская Православная Церковь Московской Патриархии имеет какое-то отношение к христианству - плюньте ему в рожу. Это церковь Сатаны и все, кто даже только заходит в ее храмы и покупает их свечи - уже погубили свои бессмертные души.

И ничего уже не осталось чистого и не испачканного в этой стране. Все измазано путинским дерьмом. И когда я представляю себе тех людей, кто придет на смену нынешним российским правителям, то я не понимаю, как они будут врачевать эту клоаку…

Двадцать два года назад это была нищая, но свободная и верящая в свое будущее страна. Страна, которую любили во всем мире, которой гостеприимно открывали все двери, которой интересовались, в которую хотели инвестировать свои деньги, которая тянулась к человечеству и человечество отвечало ей взаимностью.

Теперь все кончено. Ничего от той страны не осталось. Ельцин мертв. Черномырдин мертв. Гайдар мертв. Немцов мертв. "Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях".

Теперь, чтобы спасти Россию, ее нужно победить. И мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы ее победить. Потому, что наше дело правое. Поэтому Враг Рода Человеческого будет разбит, а победа будет - за нами.

Слава Украине!

Истчоник