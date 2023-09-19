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Что значит для нас возможная смерть Кадырова

Максим Розумный
19 сентября 2023, 06:22
104
Шойгу и Герасимову надо, чтобы поддержка армии в обществе сохранялась, а это возможно лишь на фоне "героических" военных действий.
Кадыров
Кадырову плохо / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Если слухи о смерти Кадырова вскоре подтвердятся, то это событие уже станет звеном событий, в которых трудно не заметить определенной логики. Смерть (реальная или притворная) Пригожина, арест Гиркина, введение цензуры для "военкоров" составляют с гипотетической смертью Кадырова ту закономерность, которую трудно назвать иначе, чем "расправа над врагами". Это вполне в стиле мафиозной верхушки РФ. Только дело в том, что это все - не враги Путина.

Это все - враги Шойгу и возглавляемого им клана военных (плюс, предположительно, ВПК).

Если это правда, если Шойгу у всех на глазах расправляется со своими врагами, то либо он получил на это санкцию от "первого", либо действует без такой санкции. В обоих случаях, борьба кланов в российской власти выходит на тот уровень, когда государство окончательно превращается в фикцию.

видео дня

Собственно, в данном случае, речь идет не столько о наступлении, сколько о реванше. Сначала ФСБ откровенно подставило армейцев с планировкой СВО, сделав из них посмешище. Потом то же ФСБ сделало Шойгу и Герасимова ничтожествами в глазах российского общества - руками Пригожина, Гиркина и др. они переманили на свою сторону даже Суровикина и некоторых других армейских генералов.

Поэтому, Шойгу не оставалось ничего другого, как начать действовать. Жестко. Руками ГРУ, в том числе.

А Кадыров... Ну, его военные РФ всегда ненавидели.

Что это значит для нас? Как минимум, затягивание войны на неопределенный срок. Шойгу и Герасимову надо, чтобы поддержка армии в обществе сохранялась, а это возможно лишь на фоне "героических" военных действий. Плюс им надо, чтобы забылся позор первых месяцев войны. Плюс военные действия - это высокий уровень бюджетного финансирования (которое, скорее всего, и не поделили между собой Шойгу с Пригожиным).

Долгая война - это, конечно, плохо. Но каждый месяц войны углубляет экономическую, политическую и социальную пропасть, в которую падает РФ. А то, что Шойгу открыто расправляется со своими внутренними противниками а также открыто обнимается с одиозным руководителем КНДР лишь подтверждает диагноз.

Россию понесло.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

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