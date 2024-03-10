Что же все-таки делать россиянам 17 марта

Унесенные домой бюллетени в официальную явку не записываются (если для вас это важно).

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Россияне могут прийти и забрать домой свой бюллетень / коллаж: Главред, фото: россми, Flickr

Сейчас многие антипутински настроенные россияне не знают, что делать на "выборах" — ходить или не ходить, голосовать или нет, а если да, то за кого.

Сразу скажу: голосовать точно не надо, это прямая поддержка Путина.

Поскольку и явку, и результат, и даже телевизионную картинку нарисуют исходя из интересов Кремля, самый простой вариант- вообще не ходить.

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Но есть и другой вариант: прийти и забрать домой свой бюллетень.

Если есть вдохновение и желание, дома на нем можно спокойно нарисовать или написать что-то от души, сфоткать и выложить в фб.

Унесенные домой бюллетени в официальную явку не записываются (если для вас это важно).

Отсутствие выданных бюллетеней в урнах - адская головная боль для членов комиссий, они будут дико страдать всю ночь, пересчитывая все по 10 раз.

Со временем такой бюллетень превратится в редкий и дорогой артефакт эпохи тоталитаризма, его можно будет дорого продать - хоть какая-то польза от всего этого шапито будет.

В общем, я бы сходил и забрал домой бюллетень.

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Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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