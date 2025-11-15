Что ждет Украину совсем скоро

Ситуация постоянно ухудшается - и в районе Покровска-Мирнограда, и на Запорожском направлении.

Зеленский / Коллаж: Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Настоящий кризис власти еще впереди.

Украинская власть переживает очередной критический момент. Так уж устроена Украина, что подобные моменты гарантированно возникают у любой нашей власти.

Но кризис власти произойдет не из-за коррупции. То есть, не преимущественно из-за коррупции.

Давайте будем честными хотя бы перед собой: неужели мы не догадывались, что власть имущие воруют неистово, фактически, мародерствуют и обогащаются на войне? У меня лично после того, как возник скандал с махинациями с гумпомощью в Запорожской области в 2022 году и никто реально наказан не был, иллюзий не осталось.

Нет, сейчас только цветочки, а ядовитые волчьи ягодки еще не поспели... И возникнет настоящий кризис из-за провалов на фронте. Потому что там ситуация постоянно ухудшается - и в районе Покровска-Мирнограда, и на Запорожском направлении. Вполне возможно, что к критическим направлениям добавятся еще и другие. Чего-то решительного по исправлению ситуации от нашего военного командования не заметно.

А если для общевойсковых операций вынужден подключаться спецназ ГУР и другие, это означает, что с резервами и их привлечением все не слишком хорошо.

Но обществу, увы, куда интереснее обсасывать отношения между министрами и рисовать лягушки на фигурантов скандала.

Господь любит троицу? Возможно. Но Третья Украинская республика вряд ли успеет появиться при жизни этого поколения. Одна надежда - на развитие ИИ и клонирование.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

