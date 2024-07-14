Что упускает мир, выбирая американцам "правильного" президента

Да, выборы президента самой могущественной мировой державы безусловно важны. От их результатов зависит и мировая безопасность в том числе.

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Джо Байден перепутал фамилии Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео CNN

Завершившийся в Вашингтоне юбилейный саммит НАТО ожидаемо не принес никаких прорывных решений для Украины в вопросах членства. Хотя и совсем неудачным для Киева его нельзя назвать - были объявлены решения об усилении ПВО страны, дальнейшей военной поддержке, подписаны документы с определенными обязательствами помогать в защите от российской агрессии.

Но примечательно смещение фокуса внимания. СМИ и эксперты тут же бросились увлеченно обсуждать оговорки Джо Байдена, а вовсе не постоянные бомбежки Украины, угрозу восточному флангу НАТО, не военное усиление РФ и всей "оси зла", о котором беспрестанно говорят военные специалисты.

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Да, выборы президента самой могущественной мировой державы безусловно важны. От их результатов зависит и мировая безопасность в том числе. Но важно не упустить из виду и более практические вещи, "выбирая" всем миром американцам "правильного" президента.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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