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Что стоит за 40-дневной спецоперацией, объявленной Зеленским: объяснение Фесенко

Владимир Фесенко
26 июня 2026, 09:47
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Политолог Владимир Фесенко анализирует наиболее вероятные сценарии, роль СБУ и возможные последствия для войны и переговорного процесса.
Что стоит за 40-дневной спецоперацией, объявленной Зеленским: объяснение Фесенко
Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, kremlin.ru

На фоне заявлений украинских властей о новых инструментах давления на Россию все больше внимания привлекают возможные сценарии развития войны и перспективы переговоров. Политолог Владимир Фесенко анализирует, что может стоять за анонсированной Президентом Украины 40-дневной спецоперацией, каковы ее вероятные цели и почему ключевая роль в ней отведена СБУ. Публикуем размышления автора на языке оригинала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию, чтобы побудить её к окончанию войны.

Это заявление само по себе вызывает интригу. Начинается аналитический квест — поиск ответа на вопрос: что это может быть за спецоперация?

видео дня

Учитывая конкретный срок этой спецоперации — 40 дней, скорее всего, имеется в виду такой комплекс военных действий, который должен обеспечить конкретный военно-политический результат, способный подтолкнуть Кремль к переговорам о завершении войны.

С этой точки зрения, на мой взгляд, есть два наиболее вероятных варианта:

1) Логистическая изоляция Крыма, которая, в частности, предусматривает вывод из строя Керченского моста. Командующий СБС (Силами беспилотных систем) Роберт Бровди обещал сделать это в июле. 40 дней истекают 4 августа. По срокам почти совпадает.

2) Создание "топливного и логистического коллапса" на европейской части территории РФ в результате системного разрушения ключевых российских НПЗ и нефтяной инфраструктуры. В пользу этой версии говорит тот факт, что Зеленский анонсировал эту спецоперацию сразу после доклада и.о. главы СБУ Евгения Хмары о плане "дальнобойных санкций" и "санкций средней дальности". В украинской политической терминологии под этой формулировкой традиционно подразумевается физическое уничтожение критически важных объектов экономики РФ.

Но тогда возникает другой вопрос: а почему это поручено именно СБУ?

Оба вышеупомянутых варианта предусматривают "дипстрайки" и "миддлстрайки". Такие удары по территории РФ и по оккупированным территориям наносят не только СБУ, но и СБС, ГУР МО Украины, Воздушные Силы ВСУ. Может быть, СБУ будет разработчиком и координатором такой спецоперации? Хотя по логике и общей практике военного менеджмента общее планирование и координацию таких операций должен осуществлять Генеральный штаб ВСУ.

Поскольку речь идет о спецоперации СБУ, то также есть ожидания, что это может быть что-то вроде операции "Паутина". Такой вариант тоже нельзя исключать. Однако такие проекты, как операция "Паутина", вряд ли смогут заставить Россию сесть за стол мирных переговоров.

Так что интрига и некая загадка относительно этой спецоперации на 40 дней всё же остаются. И на всякий случай нужно иметь в виду, что ответом Кремля на эту спецоперацию может быть не только согласие на мирные переговоры. Также нужно понимать, что даже в идеальном сценарии, если Кремль и согласится на мирные переговоры, то не через 40 дней, а значительно позже, и произойдет это не публично, чтобы это не выглядело как уступка России, и тем более как поражение.

И в заключение отмечу, что с символической точки зрения следовало бы установить 50-дневный срок для этой спецоперации. Тогда её завершение пришлось бы как раз на годовщину встречи Путина и Трампа в Анкоридже.

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О личности: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) — украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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