Что случится с Украиной, если россиянам удастся отыграть 'молдавский трек' в свою пользу

Румыния стала на этом отрезке времени едва ли не одним из самых стабильных партнеров Украины, логистической и стратегической опорой для воюющего против РФ.

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Молдова та війна / Коллаж фото twitter.com/MFA_Ukraine, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У наших соседей - румын - обсуждается новый законопроект об обороне.

Он предусматривает, что президент Румынии может принять решение об осуществлении мероприятий военного и невоенного характера для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами территории Румынии.

Если переводить на простой язык, то вывод очевиден: это намек на использование вооруженных сил Румынии в Молдове. Многие жители соседней Молдовы имеют румынское гражданства. По некоторым подсчетам, таких до 1 миллиона.

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Президент Молдовы Санду уже заявила, что рассчитывает на поддержку Румынии и ЕС в вопросе сохранения мира в Молдове. Напоминаю, в этом году в Молдове - президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС, в следующем - парламентские выборы.

Таким образом, можно предположить две очевидные вещи. В случае принятия такого закона - он будет согласован с руководством НАТО и ЕС. Во-вторых, теоретическое румынское военное присутствие за пределами Прута уже проговаривалось с Кишиневом.

Молдова в этом году - в оптике серьезной гибридной угрозы со стороны РФ. 30% населения - сознательно пророссийское (Гагаузская автономия, север Молдовы). Плюс самопровозглашенная ПМР как потенциальная зона турбулентности в случае успеха РФ на юге украинского фронта.

Если Россия каким-то чудом прорвет оборону Украины на юге и выйдет на Одесскую область, а затем до Днестра, то Молдова будет под непосредственной угрозой, которую россияне усилят информационными операциями влияния и политической дестабилизацией через пророссийские партии и группы, агентурную сеть во власти и оппозиции, призраков и автономное самоуправление Гагаузии.

Понятно, что публично в самой Молдове и Румынии об этом много не говорят. Поэтому эта геополитическая суета скрыта под обсуждение перспективы большой войны в Европе и реакции румынских властей на эти вызовы.

Еще два месяца назад глава Генерального штаба обороны генерал Георгице Влад высказал мнение о том, что румыны не готовы на случай начала войны. А предыдущий закон об обороне был принят аж в 1994 году.

Еще одна деталь. С управленческой точки зрения интересен механизм руководства силами обороны Румынии, предложенный проектом закона. Новая структура управления будет представлена Национальным военным командным центром.

Румыния стала на этом отрезке времени едва ли не одним из самых стабильных партнеров Украины, логистической и стратегической опорой для воюющего против РФ государства.

Но вместе с тем, если россиянам удастся отыграть "молдавский трек" в свою пользу - это будет огромным ударом по оборонной войне Украины и значительно ухудшит положение нашего государства.

Протекция над Молдовой становится общей точкой силы Румынии и Украины и евроинтеграционным оплотом макрорегиона.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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