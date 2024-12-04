Что случилось в Южной Корее

Что касается Украины, то это уже определяется отношением к США и Японии.

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Президент Южной Кореи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

На всякий случай напомню.

В таких странах как Южная Корея нет ПРОукраинских и АНТИукраинских политиков и политических сил. Как в Украине нет, ну я не знаю, ПРОмексиканских и АНТИмексиканских.

Там внешний вектор примерно такой: или ты ПРОАМЕРИКАНСКИЙ и готов терпеть то, что Япония существует, или ты ПРОКИТАЙСКИЙ (но при этом и не совсем антиамериканский, потому что это рискованно) и Японию совсем терпеть не можешь.

видео дня

По Японии, я думаю, напоминать не надо: режим оккупации Кореи Японией был настолько жестоким и направленным на уничтожение корейской идентичности, особенно последние 10 - 15 лет, что любая оккупация, которую вы можете себе представить в Европе - это цветочки.

Кроме может нацистской в немецком и российском издании. И то - не факт. Но Япония до сих пор не извинилась за оккупацию, а компенсации были незначительными.

Что касается Украины, то это уже определяется отношением к США и Японии.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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