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Что следует делать, если хотим победить

Юрий Касьянов
19 мая 2024, 06:55
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Когда нам рассказывают, что мы ничего не можем, потому что нас бомбардируют, то вспомните, как боролись за свою победу американцы, британцы, немцы, да и у нас тоже - в годы войны.
Что следует делать, если хотим победить
Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

У нас любят рассказывать (оправдываться), что мы ничего не можем, потому что война, потому что враг обстреливает нас ракетами, дронами, и негде спрятаться, поэтому производить снаряды, танки, беспилотники в Украине бессмысленно.

Ага. Поэтому и строить укрепления бессмысленно (а лучше делать вид, что строишь, и воровать). И бороться с коррупцией глупо (все равно все умрем). И работать не нужно. Действительно, какой смысл?

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В начале 1944 года американцы вместе с британцами начали интенсивно бомбить территорию гитлеровской Германии. Немецкая система ПВО не могла противостоять массированным налетам. Нужен был новый, дешевый, массовый, скоростной истребитель.

30 сентября того же года компания Heinkel в результате короткого, но бурного конкурсного отбора проектов (за 4 дня!) получила заказ на разработку и изготовление такого реактивного скоростного истребителя. Самолет должен был быть готов к производству за 4 (четыре!) месяца - до 1 января 1945 года.

Подготовка к серийному производству 1000 машин в месяц началась немедленно. Через месяц были готовы полные детализированные чертежи. Первый испытательный самолет He 162 поднялся в воздух уже 6 декабря 1944 года - всего через три месяца после принятия решения о начале проектирования. Невероятный результат!

В кооперации по производству самолетов было задействовано более 700 предприятий, большинство из которых располагались под землей - в соляных шахтах, штольнях, специально построенных подземных бункерах, в которых работали тысячи, десятки тысяч инженеров, конструкторов, рабочих. Никто не имел права мобилизовать их в армию, и они не имели права идти воевать добровольно - за этим пристально следило Гестапо.

Параллельно шла подготовка тысяч будущих пилотов "Саламандры" - так назвали этот "народный истребитель". Пилотов готовили, в основном, из членов гитлерюгенда на многочисленных планерных базах Германии.

Самолет успел повоевать, но недолго, и никакого влияния на исход войны эта вундерваффе не оказала. Однако, только потому, что союзники разбомбили заводы по производству синтетического топлива - после капитуляции Германии на аэродромах нашли более сотни готовых "Саламандр" с пустыми баками

Но в военной истории осталась память о том, как за три месяца можно разработать и построить боевой реактивный истребитель, и за четыре месяца развернуть полномасштабное серийное производство. И это под непрерывными бомбежками, в условиях острого дефицита материалов, оборудования, рабочих, инженеров, которые тоже гибли под бомбами.

И когда нам рассказывают, что мы ничего не можем, потому что нас бомбардируют (совсем не так, как в годы Второй мировой войны), что нам не хватает людей, технологий, денег, и чего-то там еще (мозгов, силы воли), то вспомните, как боролись за свою победу американцы, британцы, немцы, да и у нас тоже - в годы войны. Надо просто захотеть - и сделать. Если хотим победить. Или, по крайней мере, стремимся выжить как нация.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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