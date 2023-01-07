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Что россияне будут делать, когда Су-25 и Ка-52 закончатся?

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

7 января 2023, 08:20
Строй Ка-52 и Су-25 в оккупантов с момента начала артиллерийского дефицита весьма существенно поредел.
Российский штурмовик Су-25, украинские военные
Артиллерийская неполноценность РОВ сокращает российскую авиацию, считает Коваленко / Википедия, скрин

Артиллерийская неполноценность РОВ (российских оккупанционных войск) сокращает российскую авиацию.

Я уже неоднократно отмечал, что для решения проблемы с количеством артиллерии и БК к ней, который становится таким же дефицитным как и стволы, командование РОВ перешло на частое применение авиации.

По мнению командования РОВ, идея компенсации нехватки огневого потенциала от артиллерии ударными вертолётами Ка-52 и штурмовиками Су-25 очень даже дельная. Согласно их гениальной задумке, авиация обстреливала бы позиции ВСУ, не заходя в зону действия украинской ПВО, что и компенсировало бы арту.

Вот только командование РОВ не учло высокий процент насыщения линии фронта ПЗРК и то, что мобильные группы с ПЗРК порою устраивали настоящее сафари на российские вертолёты и самолёты.

В результате, строй Ка-52 и Су-25 с момента начала артиллерийского дефицита весьма существенно поредел.

Так, согласно официальным данным в составе вкс рф до 24.01.22 было около двухсот боеспособных Су-25. Верить официальным данным вкс рф, конечно же, себя не уважать, но за 2022-й год самолётов только этого типа было уничтожено не менее 70. То есть, 1/3 от условно боеспособной части Су-25.

Что же до Ка-52, то их было выпущено для нужд вкс рф 133, а вот уничтожено уже более полусотни.

Таким образом, испытывая острый и явно неисправимый дефицит артиллерии, РОВ идут на риски и жертвы дорогостоящей авиации, чтобы хоть как-то удержать фронт, либо атаковать.

Мягко говоря, цена несоизмеримая, как финансово, так и технически и даже по отдаче, скажем так - КПД. Но, таким образом российская армия сама же себя только ещё быстрее демилитаризирует.

Интересно, а когда Су-25 и Ка-52 закончатся, что они начнут загонять в зону БД для компенсации?

Источник

война в Украине Александр Коваленко
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