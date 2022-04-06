Что Путин собрался провернуть в Украине до 9 мая

Планы относительно юго-востока Украины Россия намерена реализовать до 9 мая / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Очевидно, что цель фюрера – закрепить к 9 мая свои успехи на юге, удержать Херсон, захватить Мариуполь, оставить за собой сухопутный коридор в Крым. Харьков – это скорее белый слон, придуманный как цель для отвлечения внимания. Захватить Харьков сложно.

Ко всем этим планам нужно относиться спокойно. Война на их реализации никак не закончится.

Окончание активной фазы военных действий не приведет к остановке украинских войск, равно как и планов России возобновить военные действия для захвата всей Украины.

Проблемы и задачи России и Украины – разные.

Врагу нужно время для проведения мобилизации, формирования резервов в условиях деморализации, борьбы с нацпредателями и полной фашизации общества. Этого времени у них нет, и резервов тоже нет. В армию можно призвать только очень недалеких и крайне малообеспеченных людей. Большое количество войск реально выведено из строя.

Те, кто больше всего порадовались заходу "асвабадителей" на территорию Станицы Луганской, призваны первыми и воевать. То есть выполнять боевые задачи в качестве пушечного мяса. А этого почти никто не хочет, поэтому мужики, ранее одурманенные роспропагандой, начинают быстро трезветь и разбегаются от оккупантов по лесам. Одно дело – желать победы своему фашиствующему государству, другое дело – лично брать оружие в руки и двигаться в реальный бой, никогда не имея такого опыта, без особой мотивации. Поэтому первое, что делают мобилизованные – гибнут, второе – сдаются в плен. Это и есть основной рейтинг их реальных успехов.

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Нашему государству нужно время, чтобы обеспечить и укомплектовать резервы, выстроить надежные линии обороны, чтобы не допустить внезапного прорыва врагов там, откуда их уже выгнали. Обеспечение сотен тысяч бойцов – задача масштабная. Даже стрелковое оружие, боекомплекты, форма, бронежилеты, аптечки – наши солдаты должны быть обеспечены и готовы. Бросать в бой даже самых желающих без надлежащей подготовки и обеспечения – нельзя. Нашим войскам нужно держать голову холодной и обеспечить тылы.

Плюс оперативное восстановление экономики, которое включает в себя проведение посевной, восстановление топливных возможностей, перевод экономики на полноценные военные рельсы.

Нужна определенная зачистка внутренних врагов – шпионов и диверсантов хватает. Даже в разных высоких кабинетах. Прокурор в Николаеве подтверждает.

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Это всё большие задачи.

Нужно набраться терпения и проявлять максимальное доверие к вооруженным силам. Никакие наши замыслы не должны вообще быть предметом обсуждения. Применять себя необходимо разумно. Информационный фронт, территориальная оборона, экономика и бизнес – у гражданских много своих задач.

Николай Фельдман, журналист