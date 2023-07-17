Почему никто не рассматривает версию, что инцидент на Крымском мосту мог быть проявлением конфронтации в России?

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Коваленко объяснил, что произошло на Крымском мосту / скриншот из видео

Сейчас звучат самые разнообразные версии относительно того, что произошло на Крымском мосту. Кто-то говорит о ракетном ударе, кто-то заявляет о неких надводных объектах, кто-то вспоминает жителей подводного Р’льеха, но никто не упоминает вот что...

После того как в россии прошёл марш пригожина на москву, в силовых структурах резко обострилась конфронтация и противостояние. Высокопоставленные генералы лишаются своих постов, высылаются в ссылку в Сирию, а некоторые и вовсе исчезают.

Где Суровикин, Дюмин, Мизенцев? Кто их видел?

видео дня

Мы сейчас можем наблюдать за тем, как внутри мо рф нарастает противостояние, причём не исходящее от низов, а бурлящее в верхах.

А потому, почему никто не рассматривает версию, что инцидент на Крымском мосту мог быть проявлением именно этой конфронтации, тем более, что у действующих лиц есть для этого все средства.

Разумеется, это может показаться чистой воды конспирологией и я бы был согласен с этим утверждением на все 146%, но оглядываясь на события последних трёх недель, я уже не так уверен.

А потому, чья это была ракета, или чей надводный объект, или чьи Р’льехане, вопрос не однозначный.

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