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Что позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизе

Олег Коршунов

Заслуженный штурман-испытатель СССР

21 июня 2021, 14:24

Перечень поставленной за годы войны продукции огромен, а значение её невозможно переоценить.

22 июня 1941 Нацистская Германия напала на Советский Союз

В канун 22 июня – одной из самых знаменательных дат в истории человечества, СМИ полнятся публикациями, цель которых в очередной раз убедить читателя в правоте той либо иной концепции, объясняющей предпосылки, приведшие к развязыванию Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года началась война между Германией и Советским Союзом, - ред.), а также объяснить причины грандиозного разгрома Красной Армии в её начальный период.

Я, например, являюсь сторонником трактовки тех событий в изложении таких корифеев военно-исторической науки, как Виктор Суворов и Марк Солонин, а также целой плеяды их единомышленников.

Но сейчас я хотел бы поговорить о Ленд-лизе – военной помощи, оказываемой в годы войны Советскому Союзу странами антигитлеровской коалиции. Дело в том, что за материал под названием "Главный штамп о Великой Отечественной войне и ошибка Менделеева", опубликованный Главредом 22.06.2019, я подвергся нещадной критике апологетов классической трактовки тех событий, сформированной по лекалам и штампам историографии советского периода, утверждённым Центральным Комитетом самой "правдивой" в мире Коммунистической партии Советского Союза. В частности, одного из моих оппонентов возмутила фраза о том, что "…едва ли не решающим фактором, давшим СССР шанс выстоять в войне, явился Ленд-лиз – бесценная материальная помощь, которую оказывали страны-союзницы, в основном США". А по его мнению, эта помощь имела столь мизерное значение, что о ней даже нечего вспоминать.

Читайте такжеШтурман-испытатель Олег Коршунов: в Украине "чахнет" вся авиационная отрасльДабы убедить оппонентов в их несостоятельности, приведу таблицу, повествующую о размерах и значении этой помощи. Перечень поставленной за годы войны продукции огромен, а значение её невозможно переоценить:

Из наиболее важных видов в список можно добавить:

  • противотанковые пушки – более 5 тысяч;
  • этанол для изготовления взрывчатых веществ – 331 тыс. литров;
  • детонаторы – более 900 тысяч;
  • радиостанции – около 4,5 тысяч;
  • радиолокаторы – более 2 тысяч;
  • противолодочные корабли и торпедные катера – более 300;
  • грузовые суда – 90;
  • двигатели для кораблей и катеров – 7784;
  • трактора – более 8 тысяч;
  • металлорежущие станки – более 38 тысяч;
  • стальной прокат – 2,8 млн тонн;
  • химикаты – более 840 тысяч тонн;
  • армейские ботинки – 15,4 млн пар;
  • и даже пуговицы – более четверти миллиарда.

А кроме того – огромное количество колючей проволоки, стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Отдельно надо отметить поставки гражданской продукции. Это, в первую очередь, высококалорийные продукты питания, такие, как тушёнка, масло шоколад, яичный порошок, сгущёнка (только из США было поставлено 1 750 000 тонн). Этого продовольствия из расчёта норм военного времени могло хватить на содержание 10-миллионной армии в течение более чем трёх лет.

Считается, что более 15% поставляемой по Ленд-лизу продукции было, к сожалению, уничтожено в результате нападений вражеской авиации и флота. Но всё, что попало по назначению, а это более 17,5 млн тонн грузов, безусловно, сыграло свою роль в достижении победы над гитлеровской Германией и её сателлитами.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР специально для Главреда

Великая Отечественная война Вторая мировая война ленд-лиз
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