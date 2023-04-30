Генсек НАТО озвучил цифру 98% касательно полученной Украиной техники от международных партнёров. Но это не значит, что поставок больше не будет.

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Коваленко объяснил, что означают 98% Йенса Столтенберга / Коллаж 28 ОМБр, УНИАН

Несколько дней подряд вынужден пояснять слова генсека НАТО относительно получения Украиной практически всей обещанной военной техники от наших партнёров. Особо нравится мне нарратив: "Так, что, это всё? Больше не дадут? ЗРАДА!"

Что же... разберёмся.

Генсек НАТО и вправду озвучил цифру 98% касательно полученной Украиной техники от международных партнёров, но при этом он лишь сухо декламировал статистику поставок, но за какой срок? По состоянию на конец января 2023? Или февраля 2023? Возможно, за первый квартал 2023? И в этом весь цимес.

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Например, в мае США объявят Украине 2 пакета помощи. В июне аналогично. И в июле. А всё почему? А всё потому, что помощь Украине у США расписана на весь финансовый 2023-й год. А осенью будет приниматься новый бюджет, в который так же будет входить военная помощь Украине.

Аналогично и у других стран. Великобритании, Польши, Франции, Германии, Италии и многих других. У них есть план помощи Украине на весь 2023 и свои графики поставок того или иного типа техники, вооружений, оборудования. То есть, 98% - это не про то, что всё, что хотели поставить - поставили.

98% - это именно про конкретную поставку, конкретной номенклатуры, за конкретный период времени. Но ввиду секретности, вам не сказали про суть поставки, её номенклатуру и про этот период. В этой связи и возникло неправильное понимание многими, того, что, вроде как, и так понятно.

Что интересно, эти 98% странным образом стала активно использовать и российская пропаганда, мол, Украине отдали всё, что могли, и теперь они ничего получат, вот теперь-то "сво" попрёт! Смешные. Но, на что горазды, тем и торгуют.

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