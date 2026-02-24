Вот так формируется "мир на условиях Украины" при поддержке адекватных партнёров.

Урсула фон дер Ляйен и Зеленский / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Предмет страстного обожания Дмитрия Медведева – Урсула фон дер Ляйен –запостила фразу "Мир на условиях Украины!". И это прекрасно.

Состав иностранных гостей сегодня в Киеве очень сильный и симптоматичный, хотя и не идеальный. Но и это прекрасно.

Однако прекраснее всего в контексте "мира на условиях Украины" вот что.

В ночь на 24 февраля СБС уничтожили:

РСЗО "Ураган" на ТОТ в Запорожской области;

ЗРК "БУК М1" на ТОТ в Донецкой области;

ЗРПК "Панцирь С1" в Крыму (Красносельское);

РЛС "Малахит" в Крыму (Новофёдоровка).

На сейчас независимо подтверждено уничтожение/повреждение/захват 99 советских ураганов и 3 российских. Т.е., потенциально это юбилейный. И 50 транспортно-заряжающих машин к ним.

Главное, что "ураган" работает на дистанции до 35 км. А их в России декларативно – порядка 700 штук, многие десятки брошены против Украины. Наращивание middle-strike’ов помогает оттеснить этот вид вооружений. Что чуть снизит нагрузку на наш передний край и затруднит россиянам их наступательные потуги.

За 4 года на фронте резко снизились возможности применения снайперов. Сейчас красные флажки нарастают уже для "ураганов", которых у нас резко меньше, чем у россиян.

С "Буком" всё давно понятно (машин разных типов уничтожено/повреждено/захвачено более 130, в наличии порядка 400 на всю Россию) – оккупантам стоит ожидать пропущенных.

С "Панцирем" и РЛС в Крыму – ещё очевиднее. Там растёт кладбище дорогостоящей техники, а удержание оккупированного полуострова превращается в фарс.

Вот так формируется "мир на условиях Украины" при поддержке адекватных партнёров.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

