Что Орбан будет продавать Путину после встречи с Трампом?

Тема Украины должна перебить тему коррупции (прежде всего родни Орбана) и усталости венгров от самого Орбана.

1. Орбан продал Трампу то, что венгерская АЭС переходит от российского ТВЭЛ к америнюканскому Westinghouse. Трамп, в качестве предвыборного подарка предоставил Орбану "исключение из санкций". Но главное, Трамп заявил, что он не против того, чтобы Орбан стал еще одним посредником в переговорах с Путиным.

2. Имеет ли Орбан какое-то реальное предложение Путину? Можем четко утверждать - нет. Это продажа воздуха, потому что Путин не изменил свою точку зрения относительно того, что линия соприкосновения является новой границей. Поэтому это история не о мире, а об Орбане, который будет играть свою предвыборную кинокомедию.

3. В чем суть этой игры? Если коротко, он будет вести кампанию под слоганом: "во всем виноваты украинцы, которые не хотят идти на мировую", несмотря на его (Орбана) сверхусилия. Орбану нужна имитация бурной деятельности, которая поможет в его предвыборной гонке. Ну а свмит в Будапеште пока является подвидом чуда (из-за позиции Путина). Хотя и полностью отвергнуть его вероятность не можем. Но его реалистичность на сегодня сверхнизкая.

4. Будет ли Трамп играть в эту игру? Лишь частично. И здесь будет серьезный вызов для нас, потому что мы, возможно, не сможем так открыто посылать Орбана.

5. Также стоит обратить внимание на то, что Украина как была, так и остается главным врагом в избирательной кампании Орбана. Просто несколько будут меняться акценты.

Подытоживая, стоит обратить внимание на то, что пока ни о каком саммите мира речь вообще не идет. Пока все это исключительно избирательная стратегия Орбана и к этому (особенно в окологосударственных коммуникациях) надо относиться именно с этой точки зрения.

