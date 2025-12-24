Укр
Читать на украинском
20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?

Вадим Денисенко
24 декабря 2025, 19:10
Это часть внутриполитической стратегии Президента.
20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?
Зеленский и мирный план / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, воздушное командование "Юг"

Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.

1. Начать надо с того, а зачем этот план обнародован вообще, учитывая то, что до сих пор стороны молчали? Ответов может быть несколько:

- попросили американцы (я не очень верю);

- это согласовано с частью европейцев (как по мне, нельзя исключить);

- это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев сделать условия гораздо жестче (думаю, это одна из возможных реальных причин);

- это часть внутриполитической стратегии Президента (думаю, это одна из возможных реальных причин).

2. Что будет дальше?

- Как я уже писал выше, этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не пойдут;

- Американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО;

- Не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.

3. Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получения условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт, пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать.

Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый.

Исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

