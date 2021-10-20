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Что общего у кремлевского пропагандиста, европейского популиста и украинского коррупционера

Павел Казарин

крымский журналист

20 октября 2021, 07:40

В Украине цинизм давно снискал себе благодарную паству.

Украина, флаг Украины
Фото: ua.depositphotos.com

Что общего может быть у кремлевского пропагандиста, европейского популиста и, скажем, украинского коррупционера? Правильный ответ – цинизм.

Бертран Рассел писал о том, что циники не способны верить в то, что им говорят, потому что не способны верить во что-либо. С Нобелевским лауреатом трудно спорить: цинизм как концепция отрицает высшие мотивы у человека. Циники берут в расчет лишь худшие человеческие качества – и от них же отталкиваются при анализе чужого поведения.

Циники повсеместны. Это они рассказывают в эфире российского телевидения о коварном Западе и его планах по уничтожению России. Твердят об "экстремистах-крымских татарах" и очередном "предотвращенном теракте" в оккупированном Крыму. Кричат о коварстве "иностранных агентов", вся вина которых лишь в том, что они пытаются не петь в общем хоре.

Российские циники не одиноки. В Европе им вторят все те, кто живет по принципу "своя рубашка ближе к телу". Те, кто не верят в синергию и сотрудничество. Они склонны объединяться не во имя идеалов – а вопреки им. И раз за разом предлагают отказаться от единых правил ради сиюминутных.

Читайте такжеТрагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и ДонбассаВпрочем, в Украине это мировоззрение давно снискало себе благодарную паству. Украинские циники рассказывают нам о "внешнем управлении". Протестуют против кадровых конкурсов с иностранцами в жюри. Сеют неверие и твердят о том, что "все одинаковые". Им выгодно жить в таком мире, потому что его описание ничуть не противоречит их идеалам. Малейшее подозрение, что список мотивов человека не исчерпывается стяжательством, обречет их на ощущение собственной неполноценности, а потому они старательно гонят любые мысли о подобном.

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Цинизм очень хорошо продается. Потому что он нормирует своего носителя. Объявляет его точкой отсчета и фундаментом. Циник предлагает своей пастве безделие. Говорит о том, что они – носители финальной редакции истины. "Никто не лучше" – а потому нет смысла становиться лучше. "Все одинаковые" - а потому можешь оставаться таким же, как сейчас.

Цинизм прямо противоположен прогрессу. Философия собственного желудка не предусматривает сотрудничества, а циники редко готовы наделять окружающих сложными мотивами. Но наш мир становился дружелюбнее лишь благодаря тем, кто готов был разглядеть в соседе лучшее. Циники не создавали коллективный комфорт – они всего лишь пытаются на нем паразитировать.

Цинизм очень хорошо покупается. Потому что его носителю не нужно подозревать себя в этической неполноценности. Не придется думать о том, что другие могут быть сложнее и порядочнее. Циник судит мир по себе – а потому живет в реальности, где все хотят его обмануть. Он постоянно настороже – потому что в идеалистах видит лицемеров, а в альтруистах – безумцев.

Цинизм – это религия подозрительных. Глупых, косных и ограниченных. Проблема в том, что все эти качества не позволяют своему носителю создавать сложное. Будущее строится на сотрудничестве. Успех – на доверии. В тот момент, когда мы перестали верить в безальтернативность игры с нулевой суммой – у человечества появился шанс.

Восемь лет назад Украине объявило войну государство, которое водрузило цинизм на свои державные знамена. Современная Россия не устает твердить о том, что ложь и обман – это альфа и омега мирового устройства. Убеждает себя в том, что не нарушает никаких правил, а лишь ведет себя наравне с остальными. А потому любые упреки по поводу собственного поведения Москва парирует формулой "сам дурак".

Но противостояние циникам отнюдь не должно обрекать нас на встречный цинизм. Хотя бы потому, что это качество напрямую угрожает жизнеспособности общества. В тот момент, когда цинизм зашкаливает – общество распадается, перестает реагировать на раздражители, а потрясения любого масштаба не вызывают в нем никакого коллективного чувства: ни скорби, ни единения, ни солидарности. И в этот момент с этим обществом можно делать все что угодно.

Впрочем, украинские торговцы цинизмом вряд ли думают о сложном. Вероятно, они всего лишь стоят на страже концепции "Техас должны грабить техасцы". Но в том и штука, что в этот момент они защищают свое персональное будущее ценой нашего коллективного. И чем больше они пытаются самих себя обезопасить – рассказывая всем нам о том, что в мире нет ничего сложнее пищеварения – тем выше риск, что усталость и апатия в Украине возьмут верх.

А теперь убедите меня в том, что этический дефолт никак не связан с проигрышем в войне.

viber
Россия
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