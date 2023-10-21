Что обеспечит перелом в войне?

ATACMS – далеко не универсальное оружие. И точно не "вундервафля".

https://opinions.glavred.info/chto-obespechit-perelom-v-voyne-10510189.html Ссылка скопирована

ATACMS Украине нужно иметь не единицы, а сотни / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Хотел бы предостеречь против очередных завышенных надежд на этот раз в связи с долгожданными ракетами ATACMS.

Эти ракеты – разработка восьмидесятых годов прошлого столетия, сейчас в Штатах создают новую систему. Первая модификация, которую нам предоставили в количестве двух дюжин, — такой улучшенный американский вариант советской тактической ракеты "Точка У", которую мы довольно успешно использовали против агрессора. Пока запасы не кончились.

видео дня

ATACMS первой итерации имеет инерционную систему наведения: стартовала и дальше чип вычисляет координаты и корректирует полет, GPS-наведения в ней нет. Поэтому точность небольшая – 200-300 метров. Это компенсируется мощной – более 500 кг – кассетной боевой частью, в которую входят 950 субэлементов – таких маленьких бомбочек. Площадь поражения – несколько километров. Но тяжелая боевая часть не позволяет лететь дальше 165 км.

Вторая итерация в кассетной боевой части имеет всего 275 взрывчатых субэлементов, поэтому летит на расстояние 300 км. Есть еще итерация ракеты с осколочно-фугасным зарядом примерно 300 кг, с большей точностью за счет GPS и дальностью 300 км.

Первая итерация ATACMS (так называемый "Блок А") подходит для уничтожения скоплений техники, аэродромов, которые мы, собственно, и увидели. Возможно применение для разрушения узловых железнодорожных станций, где перегружаются боеприпасы на автотранспорт, а также складов боеприпасов.

Эти ракеты баллистические, поэтому быстрые, враждебные ПВО-ПРО могут их перехватывать разве что случайно. При этом главное преимущество ATACMS в том, что нашим операторам не нужно учиться. Эти ракеты запускаются из хорошо знакомых нам установок Хаймарс: сегодня получили — сегодня же и воспользовались.

Но ATACMS – далеко не универсальное оружие. И точно не "вундервафля". Чтобы они заметно повлияли на протекание боевых действий, их нужно иметь не единицы, а сотни: во время войны в Ираке США потратили более 600 таких ракет, а на вооружении у них находится более 4.000 единиц.

В любом случае, чтобы освобождать оккупированные территории Украины, нужно выжимать захватчиков из нашей земли. То есть ракеты — ракетами, но все равно придется преодолевать минные поля, заходить во вражеские окопы и уничтожать оккупантов.

Это сверхсложная задача пехоты и только пехоты. А с ней есть проблемы, почитайте хотя бы Андрея Белецкого.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.