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Что нового предложил диктатор россиянам

Максим Розумный
7 октября 2023, 19:10
Наша идейно-интеллектуальная состоятельность сегодня находится примерно на таких же отметках, как наша военная состоятельность в 2014-м.
Что нового предложил диктатор россиянам
Путин / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

О национальной идее.

Украина с Россией оказались в экзистенциальном клинче. Противостояние развернулось на всех уровнях - от масс до элит, от беспилотников до метафизики.

В эти дни стороны обозначили свои стратегические нарративы как более высокий уровень позиционирования, доступный государственным факторам. Украина представила "концепт усиления устойчивости демократии" на 5 страниц. Россия выдала спич Путина на Валдайском форуме продолжительностью в три часа.

видео дня

Итак, позиции сторон на сегодня выглядят следующим образом.

Украина продолжает свой дрейф в русле внешнего управления. Очевидно, что вынужденного, но единственно эффективного при данных обстоятельствах. Текст "концепта" мне очень знаком. С 2005 по 2017 я участвовал в подготовке ежегодных "Посланий Президента Украины". Кроме того, пару раз работал над проектами некоторых донорских организаций. Поэтому понимаю, откуда взялись эти обтекаемые и абстрактные формулировки.

Концепт - это эссенция бюрократической мудрости, призванная прикрыть идейную пустоту и стратегическую пассивность. Но концепт передан в руки послу США и таким образом уже выполнил свою миссию.

Речь Путина является полной противоположностью. В ней гипертрофированная субъектность уже явно имеет маниакальные черты. Тезис "мы строим новый мир" в том положении, в котором оказалась Россия вследствие откровенно провальной авантюры Путина, звучит как окончательное прощание со здравым смыслом и адекватностью. Российским политтехнологам и спичрайтерам уже приходится конструировать не только внутреннюю реальность россиян, но и внешний мир в качестве декорации. Опыт КНДР показывает, что это в принципе возможно. Но опыт России (и СССР) показывает, что длительное поддержание этой маниакальной конструкции требует огромных ресурсов. Которых у Кремля, будем надеяться, нет.

Ничего, кроме "долгой войны", Путин россиянам предложить не может. До выборов в марте 2024 года этого должно хватить, но потом кризис будет неизбежным.

Выводы

Наша идейно-интеллектуальная состоятельность сегодня находится примерно на таких же отметках, как наша военная состоятельность в 2014-м. Но, как говорил один спортивный тренер, "функция творит орган". Поэтому у нас еще есть шанс на формирование субъектности и идейное наполнение национального проекта тогда, когда на это возникнет реальный запрос.

Для русских выход из той маниакальной реальности (дословно - бредовые), в которую их завели путнинские спичрайтеры, возможен только из-за огромных коллективных разочарований и унижений.

То есть, мы еще даже не начинали).

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Путин Максим Розумный
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